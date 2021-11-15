На Закарпатті в річці Уж знайшли труп чоловіка

Причину смерті чоловіка встановлюють фахівці.

У неділю, 14 листопада, в селі Забрідь Ужгородського району Закарпатської області в річці Уж виявили тіло 64-річного чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС закарпаття.

Про покійного рятувальників повідомила поліція, яка попросила допомогти витягнути труп з води.

"О 18:26 тіло мешканця м. Тячів, 1957 р. н. вилучено з річки та передано працівникам поліції. Для вилучення тіла із води залучалася одна одиниця техніки 8-ї державної пожежно-рятувальної частини смт В. Березний", - йдеться у повідомленні.

Причини смерті 64-річного тячівця встановлюють правоохоронці.

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