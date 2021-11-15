На Закарпатье в реке Уж нашли труп мужчины

Причину смерти мужчины устанавливают специалисты.

В воскресенье, 14 ноября, в селе Забродь Ужгородского района Закарпатской области в реке Уж обнаружили тело 64-летнего мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС закарпатья.

О покойном спасателей сообщила полиция. Правоохранители попросили чрезвычайников помочь вытащить труп из воды.

"В 18:26 тело жителя г. Тячев, 1957 г. р. изъято из реки и передано работникам полиции. Для извлечения тела из воды привлекалась одна единица техники 8-й государственной пожарно-спасательной части пгт В. Березный", — говорится в сообщении.

Причины смерти 64-летнего тячевца устанавливают правоохранители.

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