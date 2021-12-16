Київстар та Альфа-Банк Україна підтримують бонусами програму виплат для вакцинованих

Київстар разом з Альфа-Банком будуть нараховувати додаткові 150 бонусних гривень всім новим клієнтам Sense SuperApp, хто оформить спеціальну картку єПідтримка для отримання 1000 грн в рамках державної програми підтримки вакцинованих.

Оформити картку можна у цифровому банку Sense SuperApp, а потім у застосунку Дія вибрати рахунок для отримання коштів. Якщо ж клієнти ще не користуються Дією, то для реєстрації в цифровому банку вони зможуть вибрати відеочат з консультантом. Оформлення картки безкоштовне та у клієнтів не буде жодної плати за її обслуговування. Нарахування коштів почнеться з 19 грудня, протягом 10 днів після подання заяви.

Нові клієнти Sense SuperApp, які є абонентами Київстар, окрім 1000 грн від держави, отримають на свій рахунок програми винагород Cash'U Club додаткові 100 грн та 50 грн на мобільний рахунок Київстар.

Щоб використати бонусні кошти програми винагород достатньо відкрити будь-яку іншу цифрову карту банку. Наприклад, карту Cameleon, з якою клієнти отримують до 7 категорій кешбеку, нескінченний пільговий період на кредитні кошти всього під 0,01% річних та багато інших переваг. А бонусні кошти на рахунку Київстар можна використати для оплати додаткових послуг, мобільного інтернету та дзвінків у роумінгу тощо.

Деталі про процес оформлення картки єПідтримка та отримання коштів можна дізнатися за цим посиланням.

Також Київстар разом зі своїм стратегічним партнером Helsi інформуватимуть про можливість отримати 1000 грн вакцинованим. Всі охочі, хто ще не пройшов повний курс вакцинації, можуть записатися у системі Helsi: через сайт або в зручному додатку. При їх використанні на мобільному телефоні в абонентів Київстар не будуть списуватися мегабайти трафіку.