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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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17
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3 хв

Кращі магазини ліжок в Україні: де купити зручно і вигідно Новини компаній

Якісне ліжко — основа комфортного сну та затишку в домі. Воно повинно бути не тільки зручним і міцним, але й підходити за стилем, розміром і бюджетом. В Україні є чимало магазинів, де можна придбати ліжка від перевірених виробників — як онлайн, так і офлайн. У цьому огляді розповідаємо про п'ять найкращих магазинів ліжок в Україні, які заслуговують на довіру завдяки асортименту, рівню сервісу та ціновій політиці.

Кращі магазини ліжок в Україні: де купити зручно і вигідно

ТОП-1: «Світ Матраців» — все для сну від українських та європейських брендів

Світ Матраців — одна з найбільших спеціалізованих мереж товарів для сну в Україні. Компанія успішно працює понад 18 років і пропонує широкий вибір меблів та аксесуарів для облаштування спальні: ліжка і матраци, меблі для спальні та вітальні, аксесуари.

Асортимент ліжок:

  • м'які ліжка з тканини, шкірозамінника та велюру;

  • двоспальні та односпальні моделі;

  • ліжка з підйомними механізмами та нішами для зберігання;

  • брендові меблі від Richman, MUNGER, Highfoam та інших.

Переваги магазину:

  • офлайн-магазини по всій країні, включаючи районні центри;

  • власна кур'єрська служба з швидкою доставкою;

  • регулярні акції та знижки на популярні моделі;

  • консультації та допомога у підборі ортопедичної продукції.

Відмінний вибір для тих, хто хоче підібрати ліжко в одному місці з матрацом та іншими товарами для сну.

ТОП-2: Rozetka.ua — найбільший онлайн-маркетплейс з доставкою по всій країні

Rozetka.ua — універсальний інтернет-магазин, який давно вийшов за рамки побутової техніки і пропонує величезний вибір меблів, включаючи ліжка.

Асортимент ліжок:

  • десятки брендів, від бюджетних до преміальних;

  • різноманітність матеріалів: метал, дерево, МДФ, оббивка;

  • моделі з нішами, ящиками, вбудованими основами;

Переваги Rozetka:

  • доставка по всій Україні, включаючи невеликі міста;

  • чесні відгуки покупців з фото;

  • зрозуміла система повернення;

ТОП-3: Епіцентр — меблі та товари для дому в шоурумах і онлайн

Епіцентр — національна мережа гіпермаркетів, в якій можна знайти все для дому, включаючи ліжка всіх типів і форматів.

Асортимент:

  • каркасні ліжка з дерева та ДСП;

  • односпальні та двоспальні моделі;

  • меблі з підйомними основами та білизняними ящиками;

Переваги:

  • можливість побачити меблі наживо перед покупкою;

  • доставка та збірка від компанії;

  • можливість покупки в розстрочку;

Ідеально для тих, хто хоче вибрати ліжко з оглядом у залі та відразу купити все для спальні в одному магазині.

ТОП-4: Jysk — скандинавський підхід до дизайну та практичності

Jysk — міжнародна мережа магазинів родом з Данії, представлена в багатьох містах України. Спеціалізується на меблях в лаконічному, скандинавському стилі.

Асортимент ліжок:

  • дерев'яні та металеві каркаси;

  • ліжка з текстильною оббивкою;

  • мінімалістичний дизайн і світлі тони;

Переваги Jysk:

  • актуальні колекції з європейським дизайном;

  • постійні сезонні знижки;

  • магазини по всій Україні та зручний онлайн-каталог;

Вибір для тих, хто цінує стиль, компактність і практичні рішення.

ТОП-5: Dubok — українські меблі з можливістю кастомізації

Dubok — інтернет-магазин, що спеціалізується на меблях українського виробництва. Відрізняється великим вибором і можливістю індивідуального замовлення.

Асортимент:

  • дерев'яні ліжка з масиву;

  • м'які моделі з вибором тканини і кольору;

  • рішення в стилі лофт, модерн, класика;

Переваги Dubok:

  • адаптація меблів під параметри клієнта;

  • власне виробництво — без націнок посередників;

  • доставка по Україні та оплата частинами;

Підходить тим, хто шукає нестандартні рішення або хоче адаптувати меблі під інтер'єр.

Висновок

В Україні можна легко підібрати ліжко під будь-який стиль, бюджет і вподобання. Перед покупкою визначтеся з розмірами, необхідними функціями (ящики, підйомний механізм, матеріал) — і виберіть те, що подарує вам по-справжньому комфортний сон.

Дата публікації
Кількість переглядів
17
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