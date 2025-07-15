Кращі магазини ліжок в Україні: де купити зручно і вигідно

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ТОП-1: «Світ Матраців» — все для сну від українських та європейських брендів

Світ Матраців — одна з найбільших спеціалізованих мереж товарів для сну в Україні. Компанія успішно працює понад 18 років і пропонує широкий вибір меблів та аксесуарів для облаштування спальні: ліжка і матраци, меблі для спальні та вітальні, аксесуари.

Асортимент ліжок:

м'які ліжка з тканини, шкірозамінника та велюру;

двоспальні та односпальні моделі;

ліжка з підйомними механізмами та нішами для зберігання;

брендові меблі від Richman, MUNGER, Highfoam та інших.

Переваги магазину:

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офлайн-магазини по всій країні, включаючи районні центри;

власна кур'єрська служба з швидкою доставкою;

регулярні акції та знижки на популярні моделі;

консультації та допомога у підборі ортопедичної продукції.

Відмінний вибір для тих, хто хоче підібрати ліжко в одному місці з матрацом та іншими товарами для сну.

ТОП-2: Rozetka.ua — найбільший онлайн-маркетплейс з доставкою по всій країні

Rozetka.ua — універсальний інтернет-магазин, який давно вийшов за рамки побутової техніки і пропонує величезний вибір меблів, включаючи ліжка.

Асортимент ліжок:

десятки брендів, від бюджетних до преміальних;

різноманітність матеріалів: метал, дерево, МДФ, оббивка;

моделі з нішами, ящиками, вбудованими основами;

Переваги Rozetka:

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доставка по всій Україні, включаючи невеликі міста;

чесні відгуки покупців з фото;

зрозуміла система повернення;

ТОП-3: Епіцентр — меблі та товари для дому в шоурумах і онлайн

Епіцентр — національна мережа гіпермаркетів, в якій можна знайти все для дому, включаючи ліжка всіх типів і форматів.

Асортимент:

каркасні ліжка з дерева та ДСП;

односпальні та двоспальні моделі;

меблі з підйомними основами та білизняними ящиками;

Переваги:

можливість побачити меблі наживо перед покупкою;

доставка та збірка від компанії;

можливість покупки в розстрочку;

Ідеально для тих, хто хоче вибрати ліжко з оглядом у залі та відразу купити все для спальні в одному магазині.

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ТОП-4: Jysk — скандинавський підхід до дизайну та практичності

Jysk — міжнародна мережа магазинів родом з Данії, представлена в багатьох містах України. Спеціалізується на меблях в лаконічному, скандинавському стилі.

Асортимент ліжок:

дерев'яні та металеві каркаси;

ліжка з текстильною оббивкою;

мінімалістичний дизайн і світлі тони;

Переваги Jysk:

актуальні колекції з європейським дизайном;

постійні сезонні знижки;

магазини по всій Україні та зручний онлайн-каталог;

Вибір для тих, хто цінує стиль, компактність і практичні рішення.

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ТОП-5: Dubok — українські меблі з можливістю кастомізації

Dubok — інтернет-магазин, що спеціалізується на меблях українського виробництва. Відрізняється великим вибором і можливістю індивідуального замовлення.

Асортимент:

дерев'яні ліжка з масиву;

м'які моделі з вибором тканини і кольору;

рішення в стилі лофт, модерн, класика;

Переваги Dubok:

адаптація меблів під параметри клієнта;

власне виробництво — без націнок посередників;

доставка по Україні та оплата частинами;

Підходить тим, хто шукає нестандартні рішення або хоче адаптувати меблі під інтер'єр.

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Висновок

В Україні можна легко підібрати ліжко під будь-який стиль, бюджет і вподобання. Перед покупкою визначтеся з розмірами, необхідними функціями (ящики, підйомний механізм, матеріал) — і виберіть те, що подарує вам по-справжньому комфортний сон.