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Кращі магазини ліжок в Україні: де купити зручно і вигідно Новини компаній
Якісне ліжко — основа комфортного сну та затишку в домі. Воно повинно бути не тільки зручним і міцним, але й підходити за стилем, розміром і бюджетом. В Україні є чимало магазинів, де можна придбати ліжка від перевірених виробників — як онлайн, так і офлайн. У цьому огляді розповідаємо про п'ять найкращих магазинів ліжок в Україні, які заслуговують на довіру завдяки асортименту, рівню сервісу та ціновій політиці.
ТОП-1: «Світ Матраців» — все для сну від українських та європейських брендів
Світ Матраців — одна з найбільших спеціалізованих мереж товарів для сну в Україні. Компанія успішно працює понад 18 років і пропонує широкий вибір меблів та аксесуарів для облаштування спальні: ліжка і матраци, меблі для спальні та вітальні, аксесуари.
Асортимент ліжок:
м'які ліжка з тканини, шкірозамінника та велюру;
двоспальні та односпальні моделі;
ліжка з підйомними механізмами та нішами для зберігання;
брендові меблі від Richman, MUNGER, Highfoam та інших.
Переваги магазину:
офлайн-магазини по всій країні, включаючи районні центри;
власна кур'єрська служба з швидкою доставкою;
регулярні акції та знижки на популярні моделі;
консультації та допомога у підборі ортопедичної продукції.
Відмінний вибір для тих, хто хоче підібрати ліжко в одному місці з матрацом та іншими товарами для сну.
ТОП-2: Rozetka.ua — найбільший онлайн-маркетплейс з доставкою по всій країні
Rozetka.ua — універсальний інтернет-магазин, який давно вийшов за рамки побутової техніки і пропонує величезний вибір меблів, включаючи ліжка.
Асортимент ліжок:
десятки брендів, від бюджетних до преміальних;
різноманітність матеріалів: метал, дерево, МДФ, оббивка;
моделі з нішами, ящиками, вбудованими основами;
Переваги Rozetka:
доставка по всій Україні, включаючи невеликі міста;
чесні відгуки покупців з фото;
зрозуміла система повернення;
ТОП-3: Епіцентр — меблі та товари для дому в шоурумах і онлайн
Епіцентр — національна мережа гіпермаркетів, в якій можна знайти все для дому, включаючи ліжка всіх типів і форматів.
Асортимент:
каркасні ліжка з дерева та ДСП;
односпальні та двоспальні моделі;
меблі з підйомними основами та білизняними ящиками;
Переваги:
можливість побачити меблі наживо перед покупкою;
доставка та збірка від компанії;
можливість покупки в розстрочку;
Ідеально для тих, хто хоче вибрати ліжко з оглядом у залі та відразу купити все для спальні в одному магазині.
ТОП-4: Jysk — скандинавський підхід до дизайну та практичності
Jysk — міжнародна мережа магазинів родом з Данії, представлена в багатьох містах України. Спеціалізується на меблях в лаконічному, скандинавському стилі.
Асортимент ліжок:
дерев'яні та металеві каркаси;
ліжка з текстильною оббивкою;
мінімалістичний дизайн і світлі тони;
Переваги Jysk:
актуальні колекції з європейським дизайном;
постійні сезонні знижки;
магазини по всій Україні та зручний онлайн-каталог;
Вибір для тих, хто цінує стиль, компактність і практичні рішення.
ТОП-5: Dubok — українські меблі з можливістю кастомізації
Dubok — інтернет-магазин, що спеціалізується на меблях українського виробництва. Відрізняється великим вибором і можливістю індивідуального замовлення.
Асортимент:
дерев'яні ліжка з масиву;
м'які моделі з вибором тканини і кольору;
рішення в стилі лофт, модерн, класика;
Переваги Dubok:
адаптація меблів під параметри клієнта;
власне виробництво — без націнок посередників;
доставка по Україні та оплата частинами;
Підходить тим, хто шукає нестандартні рішення або хоче адаптувати меблі під інтер'єр.
Висновок
В Україні можна легко підібрати ліжко під будь-який стиль, бюджет і вподобання. Перед покупкою визначтеся з розмірами, необхідними функціями (ящики, підйомний механізм, матеріал) — і виберіть те, що подарує вам по-справжньому комфортний сон.