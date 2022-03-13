Металурги вимагають виключити всі російські компанії з Worldsteel

Асоціація Укрметалургпром, що об'єднує провідні металургійні підприємства та гірничо-збагачувальні комбінати України, вимагає виключити всі російські компанії з Всесвітньої асоціації виробників сталі Worldsteel. Про це йдеться в офіційному листі.

«Всесвітня асоціація виробників сталі – найбільша й найавторитетніша галузева асоціація. Проте, на жаль, серед її поважних учасників є представники окупантів – компанія «Євраз» Магнітогорський металургійний комбінат, «Металоінвест», група НЛМК, Трубна металургійна компанія, «Северсталь», асоціація «Русская сталь» та інші. Ми вважаємо ці російські компанії посібниками терористів, що фінансують війну. З їх мовчазної згоди колись життєдайний метал перетворився на руйнівний, призначений для кривавої розправи над українським народом.

Їх метал став руйнівним, призначеним для кривавої розправи над українським народом», - йдеться у листі.

Як зазначено у листі, українська металургійна спільнота усіма силами допомогає арміі, організує гуманітарну допомогу, не зупиняє роботу підприємств там, де це можливо, підтримуючи економіку країни. «Багато металургів і гірників приєдналися до лав українських збройних сил, щоб захищати свою батьківщину. Бомбосховища металургійних та гірничодобувних підприємств стали другою оселею для жителів Маріуполя, Авдіївки, Кривого Рогу, Запоріжжя й інших українських міст».

Гірничо-металургійна група "Метінвест" придбає для територіальної оборони України засоби захисту в умовах війни – бронежилети, каски та аптечки, компанія виділила на це EUR10 млн. Крім того, у Польщі створили гуманітарний хаб на базі компанії "Метінвест". На ньому акумулюється допомога від європейських країн для українців.

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" виділило $2 млн на забезпечення гуманітарних потреб України під час війни з Росією.

Підприємство перерахувало $1 млн на банківський рахунок українського уряду для гуманітарних цілей: забезпечення житлом, продуктами харчування, ліками та одягом біженців та переміщених осіб. Компанія також виділила додатковий $1 млн на надання гуманітарної допомоги у місті Кривий Ріг – забезпечення медичними засобами та обладнанням місцевих лікарень, насамперед тих, де лікуватимуть поранених.