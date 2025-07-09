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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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185
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Ми створюємо — вони копіюють: бренд Sister’s Aroma про російські фейки Новини компаній

Instagram уже видалив понад 30 фейкових акаунтів на основі скарг бренду.

Ми створюємо — вони копіюють: бренд Sister’s Aroma про російські фейки

Бренд Sister’s Aroma, який ще на початку повномасштабного вторгнення повністю вийшов з російського ринку, сьогодні зіштовхується з масштабними спробами підробки продукції в рф. Йдеться про несанкціоноване використання назви, айдентики, упаковки та навіть контенту бренду.

19 червня бренд вийшов з офіційною відео-комунікацією та роз’ясненнями ситуації, відео вже отримало понад 5 тис лайків та набуло масштабного розголосу в мережі.

Співзасновниця Sister’s Aroma Юлія Бурковська наголошує: жодна одиниця продукції не потрапила до росії з початку повномасштабного вторгнення. Всі підозрілі товари, які з'являються на маркетплейсах або в соцмережах, — це підробки.

«Вони копіюють наші етикетки, шрифти, назву, і навіть намагаються відтворити контент. Але це лише поверхнева імітація», — коментує Юлія.

Від початку війни команда Sister’s Aroma активно бореться з фейками. За словами Юлії, Instagram уже видалив понад 30 фейкових акаунтів на основі скарг бренду. Водночас юридичні механізми боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності в рф — зовсім неефективні, тому бренд покладається на підтримку своєї аудиторії та закликає скаржитись на фейкові сторінки.

Засновниці бренду – Юлія та Дарина Бурковські – закликають споживачів звертати увагу на деталі упаковки, шрифти, якість матеріалів, спосіб нанесення маркування, а також на стиль і зміст комунікацій у соцмережах:

«Наш Instagram виглядає як цілісний бренд. Те, що роблять фейки — це набір чужих ідей, без стилю й сенсу».

Окрему увагу компанія приділяє прозорості у виробництві. 70% продуктів Sister’s Aroma створюються в Україні — з використанням імпортної сировини: італійських віддушок, французьких інгредієнтів, турецького скла.

Одним із прикладів є новий бестселлер бренду — крем для рук Sugar Porn, який вироблявся в Харкові. Нещодавно внаслідок обстрілу поруч із заводом виробництво було тимчасово зупинено. 

«Це — реальність, в якій існує український бізнес. І ми не виняток», — зазначає Юлія.

Попри всі виклики, Sister’s Aroma продовжує працювати, розвивати українську економіку та допомагати армії. З початку повномасштабної війни бренд перерахував на благодійність вже понад 6 мільйонів гривень. Наразі Sister’s Aroma став патроном фонд “Шанс на зміни” та закликає інші бізнеси долучатися до допомоги підліткам, адже кожна мрія заслуговує на шанс.

У компанії наголошують: скарги на фейкові акаунти й підробки залишаються найефективнішим способом протидії. Тому Sister’s Aroma просить своїх клієнтів повідомляти про будь-які підозрілі сторінки або товари.

Відеозвернення дивіться тут: https://www.instagram.com/p/DLE6IU7NYY7/

Позиція бренду також опублікована в загальному доступі: https://sistersaroma.com/lyst-vid-komandy/ 

Дата публікації
Кількість переглядів
185
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