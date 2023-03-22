Прямі збитки від атак росії по ТЕС ДТЕК наближаються до 6 млрд грн

Компанія ДТЕК Енерго завчасно почала підготовку ТЕС до наступного опалювального сезону

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Вже до кінця місяця планується завершити перший ремонт. Всього у 2023 році компанія планує відремонтувати 28 енергоблоків на своїх ТЕС.

За останні пів року лише ТЕС ДТЕК Енерго були атаковані ворогом 29 разів. Пошкоджено більше тисячі одиниць різного обладнання на станціях.

Прямі втрати від пошкодження і руйнування обладнання генеруючих об’єктів компанії наближаються до 6 млрд грн.

«Допомогти у підготовці до опалювального сезону могла б єдина програма відновлення української енергетики, зокрема, і теплової генерації, яка б консолідувала міжнародну допомогу, можливості для кредитування зі сторони міжнародних фінансових інституцій тощо. Скорішому відновленню об’єктів сприяло би також погашення боргів за роботу генерації на балансуючому ринку. Лише перед нами ці борги складають понад 2,2 млрд грн», - йдеться в повідомленні з посиланням на слова генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

За підсумками минулого року на ТЕС ДТЕК Енерго було реалізовано 26 ремонтів енергоблоків, інвестиції в це склали майже 2,2 млрд грн.