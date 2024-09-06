Розіграш 1 мільйону гривень від ПУМБ серед учасників програми “Національний кешбек”

ПУМБ – найбільший український банк із приватним капіталом долучився до державної програми “Національний кешбек”. Банк одним із перших підтримав проєкт під патронатом Мінекономіки та став партнером програми. До того ж ПУМБ посилив ініціативу розіграшем 700 призів по 1000 грн та 3 зарядних станцій серед своїх клієнтів – учасників програми.

Головний переможець отримає від банку – 1 000 000 гривень!

В основі державної програми “Національний кешбек” – є ідея підтримки громадян та українського бізнесу. Програма буде реалізована через купівлю товарів українського виробництва, з поверненням клієнту 10% кешбеку від держави на спеціальну карту “Кешбек “Зроблено в Україні”, – відкриту в банках-партнерах програми. Ці кошти можна буде витратити на визначений програмою перелік послуг.

“Ми одними з перших доєднались до цієї важливої державної програми. Кешбек від ПУМБ і раніше був однією із наших конкурентних переваг, а за участі у програмі “Національний кешбек” наша екосистема кешбеків стане чи не найвигіднішою на банківському ринку. Також завдяки зручності нашого застосунку – ПУМБ Online, реєстрація у програмі відбувається всього лише у декілька кліків. Усе зрозуміло на інтуїтивному рівні. Будемо раді бачити якомога більше нових клієнтів, які приєднаються до програми через ПУМБ Online та переконаються у вигідності та фінансових перевагах нашого банку”, – підкреслює Дмитро Поліщук, заступник голови правління ПУМБ з роздрібного бізнесу.

Нарахування кешбеку для споживачів починається з 2 вересня. Перший етап програми відбудеться з вересня по грудень 2024 року. Мінімальний місячний кешбек за програмою становитиме 2 грн, максимальний — 3000 грн. Зарахування коштів на картку за витрати поточного місяця, відбуватиметься до 20 числа наступного місяця.

Які товари можна купувати для участі в програмі “Національний кешбек”:

Споживчі товари українського виробництва, які внесені виробниками – учасниками програми до переліку товарів, що беруть участь у програмі, за виключенням підакцизних товарів. Також українське вино без вмісту спирту, медові напої, ліки українського виробництва та інший перелік категорій, який вказано в додатку Постанови КМУ.

На що можна витрачати отриманий кешбек від держави?

Кешбек можна буде витратити на навчання, лікування, спортивні заклади, кіно, розваги, заклади харчування, юридичну допомогу тощо. Крім того, оплатити комунальні платежі, купити квитки, поповнити мобільний рахунок або оплатити інші послуги, вказані в додатку до постанови. Оплата вказаних послуг має бути виключно у безготівковій формі.

Які переваги ви отримаєте, долучившись до програми через застосунок ПУМБ Online:

Крім 10% кешбеку від держави, з ПУМБ клієнти, які зареєструються у програмі та виконають умови акції*, матимуть можливість виграти мега приз у розмірі 1 000 000 гривень. А ще буде 700 призів по 1 000 гривень та вже з вересня стартує розіграш 3 потужних зарядних станцій Bluetti AC200MAX.

Коли купуєш українське – усі в плюсі! А разом із ПУМБ цих плюсів стає набагато більше.

Як взяти участь у програмі “Національний кешбек” з ПУМБ – читайте тут.

*Офіційні правила Акції розіграшу 1 млн грн та 700 призів по 1000 грн від ПУМБ читайте на сайті банку в розділі «Акції для постійних клієнтів».