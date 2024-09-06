Для вирішення одразу двох серйозних проблем: навіщо українцям радять класти до пральної машини рис

Хоча додавання рису до пральної машини може викликати здивування, однак такий метод вважається досить корисним в повсякденному житті. Адже він допомагає позбутися одразу двох проблем.

У кожному домі пральна машина стала незамінним помічником, а тому дуже важливо підтримувати її в чистоті, що допомагає подовжити терміни її використання.

Часто трапляється така проблема, особливо якщо одразу після прання постійно зачиняти дверцята техніки, що всередині з'являється неприємний запах. Це пояснюється тим, що в барабані накопичується волога та залишки мийних засобів, якими ми перемо наші речі. Коли температура висока, а простір закритий, то в такому місці починають утворюватися різноманітні бактерії і пліснява.

Саме рисова крупа може стати ідеальним та екологічним способом вирішення такої неприємної проблеми. Рис — унікальний продукт, адже він має здатність вбирати в себе зайву вологу та аромати, а тому він швидко прибере затхлий запах з барабану.

Звичайно, не потрібно сипати його безпосередньо до барабану, щоб рис прибрав всі неприємні запахи. Попередньо зробіть невеликий мішечок з натуральної тканини, насипте туди трохи рису, добре зав'яжіть, щоб він не розв'язався, і відправте до пральної машинки. Використовуючи такий простий спосіб, ви зможете забути, що таке сморід з барабану.

Додатково рис ще й допоможе у профілактиці появи плісняви. Зазвичай спори грибка підступно з'являються на гумовій манжеті. Якщо ви будете регулярно кидати до пральної машини мішечок з рисом, то зможете не тільки забути про неприємні запахи, але й підтримуватимете пральну машину в ідеальному стані.

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