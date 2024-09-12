Розпочато реєстрацію на студентський хакатон Hack4Innovation

Студентський хакатон Hack4Innovation – унікальна подія, що відбудеться 19-20 жовтня у Києві та об’єднає талановитих студентів для розробки інноваційних рішень у сфері FinTech. Головним спонсором хакатону став UGB еко банк країни (Укргазбанк).

Хакатон Hack4Innovation стане чудовою можливістю для учасників отримати практичний досвід у вирішенні реальних бізнес-запитів, продемонструвати свої знання, навички та налагодити контакти у IT-сфері. Зареєструватись на подію можна за посиланням: https://eadvise.org/hack4innovation/

Ключові дати події:

Реєстрація: 4 - 29 вересня

Затвердження учасників: 1 жовтня

Вебінари: 4 - 16 жовтня

Демодень: 19 - 20 жовтня

Запрошуємо студентів з усіх областей України! Взяти участь у хакатоні зможуть студенти технічних спеціальностей, що готові працювати в команді та генерувати нові ідеї. Організатори заходу забезпечать учасникам усі комфортні умови: безкоштовне проживання у капсульному готелі та харчування. Участь у хакатоні безкоштовна.

Крім цінного досвіду переможці, що презентують найкращі проєкти, отримають відзнаки та можливість випробувати свої сили у командах партнерів заходу.

«Студентський хакатон Hack4Innovation сприяє розвитку інновацій та технологій, а також має значний соціальний вплив. Адже саме такі події допомагають молоді розвиватись та здобувати реальний досвід роботи. Під час хакатону команди не лише працюватимуть над сервісами у сфері FinTech, але й матимуть змогу розробити проєкт, що допоможе та полегшить співпрацю між ЗСУ та волонтерами. Тож талановиті майбутні фахівці через технології долучаться до вирішення суспільно значущих викликів, а ми вдячні партнерам за можливість стати частиною цієї ініціативи та підтримати її», - зазначив Андрій Самохвалов, заступник голови правління Укргазбанку.

«Одна з цілей ГО «eADVISE» — розвивати молоді таланти у сфері технологій та підтримувати інноваційні проєкти, які можуть змінити майбутнє. Hack4Innovation — це не просто змагання, а ще й можливість для студентів реалізувати свої ідеї у сфері FinTech та створити реальні рішення для сучасних бізнес-викликів. Завдяки підтримці UGB (Укргазбанк) ми забезпечимо сприятливі умови для студентів з різних регіонів України, включаючи прифронтові міста, щоб вони могли реалізувати свій потенціал і працювати над інноваційними ідеями. Ми щиро вдячні нашим партнерам за підтримку цього особливого заходу для талановитої молоді», — зазначила Лілія Лішнянська, голова ГО «eADVISE».

Не пропустіть можливість стати частиною Hack4Innovation та реалізувати свої ідеї в інноваційному середовищі!

Деталі та реєстрація за посиланням: https://eadvise.org/hack4innovation/

Для додаткової інформації звертатись: Hack4Innovation@eadvise.org, info@eadvise.org

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК». Банківська ліцензія №123 від 21.07.1993, видана НБУ. Реєстраційний номер у Державному реєстрі банків №183