Тепла зима з Чорною п'ятницею – вибираємо обігрівач

Чорна п'ятниця 2022, яка цього року відбудеться з 21 до 28 листопада, – чудова нагода купити обігрівач, щоб додати собі комфорту в сувору зиму. Якщо зазвичай ціни на брендові моделі надто високі, то в період всесвітнього шопінгу вони падають, як температура за вікном. Щоб ефективно скористатись шаленими знижками, треба ретельно підготуватись до події року та розібратись, яка модель для вас оптимальна.

Типи обігрівачів

Передусім вам треба визначитись, який тип пристрою вам до вподоби. Виробники пропонують наступні варіанти:

Тепловентилятор. Вентилятор змішує холодне повітря приміщення з гарячим від спіралі або керамічної пластини. Компактні, дешеві пристрої, що обігріють одну невелику кімнату.

Керамічний. Масивна плита накопичує тепло та поступово віддає його. Захищені від вологи прилади часто встановлюють у ванну кімнату. Економічні, підтримують стабільну температуру.

Конвектор. Повітря між ТЕНом і кожухом нагрівається та підіймається до гори, а холодне заходить знизу. Зручні, безшумні, недорогі.

Масляний. ТЕН нагріває мінеральне мастило в радіаторі, що акумулює тепло та віддає його навколишньому повітрю. Після відключення деякий час ще обігріває приміщення завдяки інерційності.

Інфрачервоний. ІЧ-випромінювання нагріває не повітря, а предмети. Не сушить повітря, абсолютно безшумний. Зручний, економічний пристрій середнього цінового сегмента.

Теплова завіса. Встановлюють в громадських місцях або приватних будинках над вхідними дверима, щоб холодне вуличне повітря не змішувалось з внутрішнім. Захищає від тепловтрат і пилу.

Теплова пушка. За принципом роботи схожа на тепловентилятор, але потужніша, охоплює велику площу. Застосовують для обігріву складів, висушування кімнат після ремонту.

Важливі характеристики обігрівачів

Важлива характеристика – площа обігріву. Діапазон можливостей пристроїв широкий, і можна підібрати модель точно для своїх потреб:

до 10 м²;

10–19 м²;

20–24 м²;

25–29 м²;

30–35 м²;

36–39 м²;

40 м² і більше.

Щоб прилад працював без зайвого напруження, рекомендується підбирати обладнання з запасом по площі та потужності. Останній параметр також має широкий діапазон: від менше ніж 1000 Вт до понад 4000 Вт.

Додаткові опції забезпечують ефективність і зручність використання:

вологозахищеність;

вентилятор;

дисплей;

таймер;

термостат;

іонізатор.

За типом встановлення пристрої бувають підлогові, настінні та стельові. Компактні моделі також ставлять на столи та тумби.

Зважте всі параметри, зверніть увагу на додаткові опції. Вони дещо підвищують ціну на техніку, але значно додають комфорт. В Чорну п’ятницю можна очікувати знижки від 30% до 50%, тому ви можете купити обігрівач від світового бренду зі зручними інноваційними функціями. Сучасні моделі забезпечують комфортний мікроклімат в оселі, енергоефективні та економічні.