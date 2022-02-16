2022 року "Метінвест" інвестує в Україну 1,2 млрд доларів

Група "Метінвест" має намір інвестувати в модернізацію своїх підприємств у 2022 році понад 1,2 млрд доларів.

Зокрема, у планах продовжить екологічну модернізацію своїх підприємств. Один із ключових проєктів — реконструкція газоочищення у киснево-конвертерному цеху "Азовсталі", які будуть вводити в експлуатацію поетапно протягом 2022-2023 років. Очікується, що реконструкція стане найбільшим екопроєктом в історії групи: інвестиції перевищать 180 млн доларів.

Також цього року завершиться реконструкція газоочисних установок ливарних дворів та бункерної естакади доменної печі №4 та будівництво повітророзподільної установки на ММК ім. Ілліча. Крім того, планується провести заміну газоочисток випалювальної машини Lurgi-552А на Північному ГЗК.

Крім того, в Маріуполі розпочалося будівництво "Метінвесту Політехніки" – першого в Україні недержавного ультрасучасного технічного університету. У новому виші, на будівництво та запуск якого буде направлено понад 30 млн євро, запровадять технології провідних світових виробників. Метінвест Політехніка стане новим стандартом якісної освіти в країні, яка буде безкоштовною для українців.

"Метінвест" показав найвищий рівень патріотизму та віри в державу, інвестувавши рекордну в історії компанії суму коштів у розвиток промисловості в Україні. Минулого року ми вклали понад 1 мільярд доларів у проєкти, які роблять українську промисловість сучаснішою, конкурентнішою та екологічнішою. Проте наші інвестиції не обмежуються лише виробництвом. Ми робимо все, щоб у містах було комфортно жити та працювати, а українці пишалися своєю країною", — заявив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Усього за підсумками 2021 року за 16 років роботи Метінвест інвестував у модернізацію виробництва понад 11 млрд доларів.