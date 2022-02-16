На підприємствах "Метінвесту" від 1 березня підвищують зарплату

Протягом 2022 року витрати на оплату праці у групі компаній зростуть на 10%.

Група компаній "Метінвест" від 1 березня 2022 підвищить заробітну плату виробничому персоналу своїх українських підприємств.

Як повідомляє пресслужба компанії, протягом 2022 року витрати на оплату праці у групі зростуть на 10%.

"Метінвест" високо цінує внесок своїх співробітників у загальний результат компанії та має намір і надалі залишатися лідером за рівнем мотивації персоналу. Цього року ми ухвалии рішення підвищити зарплати раніше, ніж звичайно – вже з 1 березня. Як і минулого року, ми також відзначимо співробітників, які зробили суттєвий внесок у реалізацію програми операційних покращень", – зазначив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Протягом березня компанія застосує диференційований підхід до перегляду заробітних плат та повідомить, наскільки зростуть оклади різних категорій працівників. У той же час підкреслюється, що підвищення окладів поки не торкнеться керівників, управлінців та співробітників компанії, що управляє.

Також у квітні завершується етап щорічної оцінки персоналу за підсумками роботи у 2021 році. Тому від 1 квітня за підсумками щорічної оцінки також буде переглянуто та встановлено нові індивідуальні доплати робітникам у розмірі від 5% до 25% окладу.

Крім зростання заробітної плати, "Метінвест" зберігає традиційно широкий набір інструментів, що дозволяють співробітникам збільшувати розмір свого доходу через участь у програмах операційних покращень та подання пропозицій, пов'язаних із підвищенням безпеки та ефективності виробництва. Інструменти мотивації, що діють у групі, дозволяють збільшити доходи співробітників до 10% за рахунок зростання фактичного вироблення та зниження позапланових простоїв обладнання.

"Ми робимо все, щоб Маріуполь розвивався, а у маріупольчан була гідна робота, гідна зарплата і щасливе життя. Мені хотілося б сказати всім співробітникам велике спасибі за працю, за відповідальність, а найголовніше — за любов до рідних заводів, до рідного міста і до нашої рідної країни", – прокоментував рішення акціонер групи "Метінвест" Рінат Ахметов.

У пресслужбі нагадали, що протягом багатьох років співробітники групи "Метінвест" є найбільш високооплачуваними у гірничо-металургійній галузі України — зарплати на підприємствах групи на 5-8% вищі, ніж у компаній-конкурентів. Так, станом на лютий 2022 року середня зарплата на українських підприємствах "Метінвеста" становить 22 тисячі гривень, що на 8% вище, ніж у галузі, і на 26% вище за середню заробітну плату в Україні.

Водночас відтік технологічного персоналу у групі "Метінвест" у середньому не перевищує 8,5%, що відповідає нормальній практиці для гірничо-металургійної індустрії. Компанія досягла найнижчого за останні десять років відтоку персоналу завдяки постійному розвитку систем адаптації, утримання, навчання та мотивації працівників.