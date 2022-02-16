Хотів завершити кар'єру: тренер фристайліста Абраменка розповів про шлях українця до тріумфу в Пекіні-2022

Фахівець поділився враженнями від виступу українського спортсмена.

У середу, 16 лютого, Україна нарешті завоювала першу нагороду на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні. Фристайліст Олександр Абраменко став срібним призером в особистих змаганнях із лижної акробатики.

Головний тренер збірної України з фристайлу Енвер Аблаєв прокоментував виступ свого підопічного.

"Саня сьогодні був на висоті, взагалі він усі ці дні поспіль, які ми тут тренувалися, він був добряче заряджений. По ньому було видно, що він був готовий, що може. Дуже добре, що саме тут на тренуваннях він остаточно виправив помилки. Це йому допомогло вийти до суперфіналу та поборотися за медаль.

Тому всім дякую, хто нас підтримував, хто нам допомагав.

Це був десь шостий-сьомий раз, коли він виконав цей стрибок. Саша буквально нещодавно сказав: "Знаєш, напевно, якби три роки тому мені хтось сказав би, що практично вся наша команда виконуватиме потрійне сальто з п'ятьма гвинтами в різних варіантах, то я б сказав, що це неможливо, що це фантазія". Але ми дійшли того, що у нас і молоді хлопці стрибають три з п'ятьма, і Саня цього сезону.

Влітку дуже тяжко було. Він уже думав не продовжувати. Але я його мотивував. Говорив, що у будь-якому разі треба стрибати, а вже перед Олімпіадою буде видно. Тобто він не зупинявся, не здавався, продовжував тренувати на воді дуже багато різних стрибків, багато чого не виходило. Але він не здавався, продовжував тренуватися, і це дало медаль нашій країні", - зазначив Аблаєв у ефірі Суспільне Спорт.

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