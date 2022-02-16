Швеція офіційно відмовилася від вступу до НАТО: причина

Тим не менш, очільниця МЗС Анн Лінде не виключає ймовірність збройного нападу на Швецію.

В уряді Швеції офіційно заявили, що Стокгольм поки утримається від подавання заявки на вступ до НАТО.

Пр це йдеться у Заяві про зовнішню політику на 2022 рік міністерки закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Очільниця МЗС назвала ситуація з безпекою Швеції серйозною. За її словами, конфронтаційна риторика та військова діяльність Росії, як видима, так і прихована, є неприйнятними. Посилена російська військова присутність на кордонах України та вимоги Росії щодо гарантій безпеки, за словами Лінде, загрожують європейській безпеці.

"Україна, як і Швеція, має право робити власний вибір політики безпеки. Росія не може диктувати це за допомогою погроз і насильства. Норми міжнародного права про державний суверенітет і політичну незалежність є частиною європейського порядку безпеки", — каже міністерка.

Вона наголосила на важливості діалогу та дипломатії, але водночас заклиала "готуватися до того, що Росія обере інший шлях".

Лінде повідомила, що шведський уряд не має наміру подавати заявку на членство до НАТО.

"Наша політика безпеки залишається незмінною. Наша неучасть у військових альянсах допомагає нам і сприяє стабільності та безпеці в Північній Європі", — переконана очільниця МЗС Швеції.

Тим не менш, Швеція посилює свій військовий потенціал. За словами міністерки, інвестиції у шведську оборону є найбільшими з 1950-х років. Лінде уточнила, що Швеція уклала близько 20 угод про співпрацю в оборонній сфері, зокрема з північними та балтійськими сусідами.

"Швеція не залишиться пасивною, якщо інша країна-член ЄС або скандинавська країна постраждає від катастрофи або нападу. Ми очікуємо, що ці країни будуть діяти таким же чином, якщо це торкнеться Швеції. Не можна виключати збройний напад на Швецію. Тому ми повинні мати можливість як надавати, так і отримувати підтримку — цивільну і військову", — підсумувала вона.

Чому Швеція і Фінляндія не в НАТО: історична довідка

Україна — не єдиний західний сусід РФ, чиє ймовірне приєднання до НАТО хвилює Кремль. Після Другої світової війни Швеція вирішила не вступати до НАТО і заявила про свій нейтралітет.

2014 року, під час окупації Криму Росією, деякі шведські лідери припускали, що Стокгольм має розглянути питання про приєднання до НАТО. Проте тоді Швеція обмежилася приєднанням до Партнерства розширених можливостей НАТО.

Схожа історія і з Фінляндією. Після Другої світової війни влада Фінляндії побоювалася, що СРСР намагатиметься втягнути її до блоку соціалістичних країн і впливати на її політику. Саме тому вона проголосила нейтралітет, щоб не дратувати Москву. Проте після розвалу Радянського Союзу Фінляндія у 1995 році стала членом ЄС.

Також країна співпрацює з НАТО від 1994 року і приєдналася до Партнерства розширених можливостей у 2014 році, після анексії Росією Криму.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія наразі не планує вступати до НАТО.

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