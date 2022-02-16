Alina Pash відмовилася представляти Україну на "Євробаченні-2022"

Співачка зробила офіційну заяву.

Переможниця Нацвідбору на "Євробачення-2022" Alina Pash після низки скандалів відмовилася представляти Україну на міжнародному конкурсі.

Артистка зробила офіційну заяву у своєму Instagram.

"Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі "Євробачення". На жаль. Мені справді дуже жаль. Ми зв'яжемося із Суспільним та підпишемо всі необхідні документи", – заявила артистка.

Також Аліна подякувала усім, хто її підтримує та допомагає, "хто чує її пісню, а не плітки про неї".

Нагадаємо, спершу Аліну Паш звинуватили у тому, що всупереч закону України і всупереч правилам нацвідбору на "Євробачення", вона їздила до Криму через російський кордон. У відповідь співачка заявила, що їхала автобусом і надала Суспільному відповідну довідку. Втім, активіст Сергій Стерненко звернувся до мовника із заявою, що довідка артистки – підробка. Після перевірки це виявилося правдою. Паш пояснила, що поки вона чекала офіційну відповідь на свій запит від Прикордонної служби, член її команди "обрав не той шлях" та підготував фейковий документ.

16 лютого виконавиця отримала відповідь на свій запит до ДПСУ. У ній йдеться, що інформація у базі даних зберігається лише протягом 5 років. А поїздка Паш відбулася більш ніж 6 років тому.

У результаті, Alina Pash відмовилася від участі у "Євробаченні-2022". Хто представить нашу країну, поки що невідомо.

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