Alina Pash отказалась представлять Украину на "Евровидении-2022"

Певица сделала официальное заявление.

Победительница Нацотбора на "Евровидение-2022" Alina Pash после ряда скандалов отказалась представлять Украину на международном конкурсе.

Артистка сделала официальное заявление в своем Instagram.

"Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе "Евровидение". К сожалению. Мне действительно очень жаль. Мы свяжемся с Суспильным и подпишем все необходимые документы", – заявила артистка.

Также Алина поблагодарила всех, кто ее поддерживает и помогает, "кто слышит ее песню, а не сплетни о ней".

Напомним, сначала Алину Паш обвинили в том, что вопреки закону Украины и вопреки правилам нацотбора на "Евровидение", она ездила в Крым через российскую границу. В ответ певица заявила, что ехала на автобусе и предоставила Суспильному соответствующую справку. Впрочем, активист Сергей Стерненко обратился к вещателю с заявлением, что справка артистки – подделка. После проверки это оказалось правдой. Паш объяснила, что пока она ждала официальный ответ по своему запросу от Пограничной службы, член ее команды "избрал не тот путь" и подготовил фейковый документ.

16 февраля исполнительница получила ответ на свой запрос в ГПСУ. В нем говорится, что информация в базе данных хранится только в течение 5 лет. А поездка Паш состоялась более 6 лет назад.

В результате Alina Pash отказалась от участия в "Евровидении-2022". Кто представит нашу страну, пока неизвестно.

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