На предприятиях "Метинвеста" с 1 марта повышают зарплату

В течение 2022 года затраты на оплату труда в группе компаний вырастут на 10%.

Группа компаний "Метинвест" с 1 марта 2022 года повысит заработную плату производственному персоналу своих украинских предприятий.

Как сообщает пресс-служба компании, в течение 2022 года затраты на оплату труда в группе вырастут на 10%.

"Метинвест" высоко ценит вклад своих сотрудников в общий результат компании и намерен и далее оставаться лидером по уровню мотивации персонала. В этом году мы приняли решение повысить зарплаты раньше обычного – уже с 1 марта. Как и в прошлом году, мы также отметим сотрудников, которые внесли существенный вклад в реализацию программы операционных улучшений", – отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

В течение марта компания применит дифференцированный подход к пересмотру заработных плат и сообщит, насколько вырастут оклады различных категорий сотрудников. В то же время подчеркивается, что повышение окладов пока не затронет руководителей, управленцев и сотрудников управляющей компании.

Также в апреле завершается этап ежегодной оценки персонала по итогам работы в 2021 году. Потому с 1 апреля по итогам ежегодной оценки также будут пересмотрены и установлены новые индивидуальные доплаты рабочим в размере от 5% до 25% оклада.

Помимо роста заработной платы, "Метинвест" сохраняет традиционно широкий набор инструментов, позволяющих сотрудникам увеличивать размер своего дохода через участие в программах операционных улучшений и подачи предложений, связанных с повышением безопасности и эффективности производства. Действующие в группе инструменты мотивации позволяют увеличить доходы сотрудников до 10% за счет роста фактической выработки и снижения внеплановых простоев оборудования.

"Мы делаем все, чтобы Мариуполь развивался, а у мариупольчан была достойная работа, достойная зарплата и счастливая жизнь. Мне бы хотелось сказать всем сотрудникам огромное спасибо за труд, за ответственность, а самое главное – за любовь к родным заводам, к родному городу и к нашей родной стране", – прокомментировал решение акционер группы "Метинвест" Ринат Ахметов.

В пресс-службе напомнили, что в течение многих лет сотрудники группы "Метинвест" являются наиболее высокооплачиваемыми в горно-металлургической отрасли Украины – зарплаты на предприятиях группы на 5-8% выше, чем у компаний-конкурентов. Так, по состоянию на февраль 2022 года средняя зарплата на украинских предприятиях "Метинвеста" составляет 22 тысяч гривень, что на 8% выше, чем по отрасли, и на 26% выше средней заработной платы в Украине.

При этом отток технологического персонала в группе "Метинвест" в среднем не превышает 8,5%, что соответствует нормальной практике для горно-металлургической индустрии. Компания достигла самого низкого за последние десять лет оттока персонала благодаря постоянному развитию систем адаптации, удержания, обучения и мотивации сотрудников.