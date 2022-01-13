У НАЗК пояснили, чи потрібно декларувати "ковідну тисячу"

Рахунок для зарахування допомоги в рамках програми "єПідтримка" закривається банком (без заяви отримувача допомоги) через 4 місяці від дня зарахування допомоги, незалежно від факту її використання.

"Ковідну тисячу", отриману в рамках програми "єПідтримка" за повний курс вакцинації від коронавірусу, не потрібно декларувати.

Про це повідомляє у Facebook Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Чи потрібно вказувати тисячу гривень як дохід? Ні, адже ці кошти не є доходом для цілей декларування", - наголошують у НАЗК.

В повідомленні зазначається, що грошову допомогу у розмірі 1 тис. грн від держави вакциновані громадяни отримають не готівкою, а як цифровий ваучер, який можна буде витратити лише на певний перелік послуг і товарів. До того ж, якщо їх не використати протягом 4-х місяців, вони автоматично повернуться до державного бюджету.

"Оскільки кошти, отримані в рамках програми, будуть надаватись виключно в безготівковій формі, зараховуватимуться на спеціальний рахунок, не підлягатимуть оподаткуванню, то такі кошти не є доходом. Отже, їх не потрібно буде зазначати у декларації", - пояснюють у НАЗК та додають, що необхідно декларувати спеціальний рахунок, який необхідно зазначити у розділі 12.1. "Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї".

"Для громадянина, який бажає взяти участь у програмі, буде відкриватись віртуальний рахунок, і якщо такий рахунок буде відкрито протягом не менше половини днів протягом звітного періоду (для декларації перед звільненням) або станом на кінець звітного періоду (для декларацій всіх видів), то його потрібно буде декларувати", - зауважили в Агентстві.

Нагадаємо, 19 грудня в Україні стартувала державна програма "єПідтримка" - повністю вакциновані проти коронавірусу громадяни почали отримувати 1000 грн. Витратити ці кошти можна на спортзал, книги, концерти, театри та кінотеатри. А людям від шістдесяти років - ще і на ліки.

Так, подати заявку можна у застосунку "Дія" за допомогою кількох кліків. Скористатися програмою можуть громадяни України старше 18 років за наявності "зеленого" сертифікату у застосунку "Дія".

Як отримати виплату за вакцинацію:

Оформіть спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів. Щодня до проєкту приєднуватимуться нові. Відкрити можна буде і онлайн, і офлайн. Отримати гроші на звичайну картку не можна.

Завантажте застосунок "Дія" та авторизуйтесь.

Переконайтеся, що у вас є "зелений" сертифікат у застосунку "Дія". Як наголошують: сертифікат із порталу "Дія" чи паперовий від сімейного лікаря не підходять. Отримати COVID-сертифікат у застосунку "Дія" зараз можна як з ID-картою, так і з паспортом-книжкою.

Отримати COVID-сертифікат у застосунку "Дія" зараз можна як з ID-картою, так і з паспортом-книжкою. Зайдіть до розділу Послуги та виберіть Підтримка.

Виберіть для виплати картку "єПідтримка" та чекайте на надходження грошей.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.