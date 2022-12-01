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У росії немає шансів занурити Україну в темряву — глава ДТЕК Тімченко

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У росії немає шансів занурити Україну в темряву — глава ДТЕК Тімченко

У російських терористів немає шансів занурити Україну в темряву, переконаний генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

«Ми більш ніж впевнені, особливо після атаки, що була минулого тижня, що у росії немає шансів на те, щоб занурити Україну в темряву», — сказав він під час виступу на Київському безпековому форумі.

Тімченко зазначив, що жодна енергосистема у світі, яка за розмірами співпадає з українською, ніколи не зазнавала таких пошкоджень, які отримала наша енергосистема минулого тижня.

Він додав, що після обстрілів в деяких регіонах енергетикам вдалось відновити електропостачання за декілька годин, а в деяких — за кілька днів.

«Ми знаємо як справлятись з цими складними ситуаціями. Користуємось своєю технічною креативністю, щоб з’єднувати різні частини енергосистеми», — підсумував очільник компанії. 

Нагадаємо, 23 листопада росія завдала чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілів по всій країні почались екстрені відключення електроенергії.

Також 1 грудня росіяни вкотре обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК. Загалом за останні два місяці енергетичні об'єкти компанії були обстріляні 16 разів.

Дата публікації
Перегляди
93
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