Україна продовжує експортувати металобрухт прискореними темпами — експерт

Ломозаготівельні компанії за 10 місяців 2021 року експортували з України понад 500 тис. т металобрухту, що у 15 разів більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, тим самим спровокувавши дефіцит цієї сировини на внутрішньому ринку.

Про це повідомив економіст Валерій Клочок.

"Цього року експортери українського металобрухту б'ють рекорди. Вже з країни вивезено пів мільйона тонн стратегічної сировини. Це в 15 разів більше, ніж за той же період 2020 р., тобто кожну шосту тонну українського металобрухту вже вивезено з країни", — сказав він.

За його словами, темпи експорту брухту не знижуються. "Ми вже можемо говорити, що експорт становив 48 тис. т. Це навіть більше, ніж у вересні. Кабінету міністрів України необхідно терміново зупинити безконтрольний вивіз сталевого брухту, без якого не зможуть працювати металургійні заводи", — зазначив експерт.

Клочок повідомив, що зараз у світі спостерігається глобальний дефіцит брухту, і всі країни намагаються залишити його у себе. "Євросоюз до кінця року збирається ввести заборону на експорт металобрухту, Росія підвищує експортне мито. Адже це наші сусіди, відповідно, найбільші імпортери, наприклад Туреччина, прийдуть в Україну і ще більше знекровлять нашу металургію", — наголосив він.

Експерт нагадав, що виплавка сталі без металобрухту неможлива технологічно. "Це означає, що українські металурги залишаються без сировини – для того, щоб на цій сировині працювали металурги в інших країнах", — пояснив експерт.

За його словами, така ситуація є абсолютно неприпустимою і вимагає негайного реагування з боку Кабміну. "Лише тимчасова заборона на експорт брухту чи радикальне підвищення експортного мита може запобігти зупинці української металургії", — резюмував аналітик.

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