Синоптики прогнозують в Україні сніг: коли і де чекати

Водночас від 12 листопада трохи потеплішає, але ненадовго - 15 листопада знову повернеться холодна погода.
На наступному тижні в Україні очікується мокрий сніг.
Про це свідчить прогноз Укргідрометцентра.
Так, за прогнозами синоптиків, невеликий сніг очікується 15 листопада у східній частині країни та, можливо, у Карпатах. Температура вночі та вдень становитиме від 3° морозу до 3° тепла (вдень 14 листопада 2-8° тепла).
У Києві у найближчі дні та на вихідних, 13-14 листопада, опади не очікуються.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.
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