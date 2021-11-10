Синоптики прогнозируют в Украине снег: когда и где ждать

Синоптики прогнозируют в Украине снег: когда и где ждать

В то же время, с 12 ноября немного потеплеет, но ненадолго — 15 ноября снова вернется холодная погода.

На следующей неделе в Украине ожидается мокрый снег.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, небольшой снег ожидается 15 ноября в восточной части страны и, возможно, в Карпатах. Температура ночью и днем будет от 3° мороза до 3° тепла (днем 14 ноября 2-8° тепла).

В Киеве в ближайшие дни и в выходные, 13-14 ноября, осадки не ожидаются.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.

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