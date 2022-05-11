Україна та Польща спростять проходження вантажу на кордоні – Кубраков

Україна та Польща домовились про покращення логістичних можливостей на кордоні, що дозволить пришвидшити надходження гуманітарних та інших вантажів до України.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України за підсумками переговорів очільника Мініфраструктури Олександра Кубракова із міністром інфраструктури та розвитку Польщі Анджеєм Адамчиком, які відбулися на українсько-польському кордоні.

За словами Кубракова, обом країнам вкрай необхідно позбутися зайвої бюрократії та інших інфраструктурних перепон, які знижують швидкість та якість логістики.

«В умовах блокади українських портів Польща стала стратегічно важливим партнером України в питанні експорту української агропромислової продукції та перевезення необхідної військової та гуманітарної допомоги з-за кордон», – зазначив він.

Міністр зауважив, що між сторонами вже досягнуто ряд важливих рішень. Зокрема, обидві країни домовились про створення спільного підприємства для активізації залізничних перевезень, також суттєво спрощені правила автомобільних перевезень та напрацьовані рішення щодо транспортування в Україну палива.

«Продовжуємо також спільно працювати над посиленням транспортної ізоляції росії та білорусі. У нас є спільне розуміння того, що таким чином рф втратить фінансові ресурси для продовження війни», – додав Кубраков.

Також у Мінінфраструктури нагадали, що на початку травня міністерства України та Польщі досягли домовленості щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива. Також досягнуто згоди щодо збільшення об’ємів залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу.

Як раніше зазначала перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко, Польща допоможе суттєво збільшити поставки пального до України.

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