Філіпа Кіркорова не пустили до VIP-зони "Євробачення-2022"

Російський артисту-путініст Філіп Кіркоров, попри заборону, приїхав до Турина, аби послідкувати за перебігом подій на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022".

Артист пояснив, що його запросили організатори. За його словами, він у VIP-зоні дивитиметься виступи учасників.

Утім, як виявилося, жодного запрошення артист-путініст не отримував. Свідки, які бачили Кіркорова на "Євробаченні-2022" розповіли, що тривалий час співак стояв біля входу, поки працівники перевіряли, чи є його ім'я серед списку запрошених гостей. Імені Кіркорова там не було. Тож фанат "Євробачення" дивився конкурс з високої трибуни збоку, проте stories він записав біля першого ряду, пишуть росЗМІ.

Разом з тим, очевидці зняли на відео, як Кіркоров купує мерч "Євробачення-2022" та стоїть в черзі разом з іншими глядачами.

Зазначимо, делегації з Росії заборонено бути присутніми на міжнародному музичному через вороже вторгнення російських військових в Україну. Відповідна заборона діятиме доти, поки в РФ не зміниться політичний режим.

Нагадаємо, перший півфінал "Євробачення-2022" відбувся вчора. За результатами голосування Україна пройшла до фіналу. Як минув перший півфінал "Євробачення-2022" та найяскравіші його номери, можете подивитися у нашому матеріалі.

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