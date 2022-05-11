Филиппа Киркорова не пустили в VIP-зону "Евровидения-2022"

Российский артист-путинист Филипп Киркоров, несмотря на запрет, приехал в Турин, чтобы понаблюдать за ходом событий на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022".

Артист объяснил, что его пригласили организаторы. По его словам, он в VIP-зоне будет смотреть выступления участников.

Впрочем, как оказалось, никакого приглашения артист-путинист не получал. Свидетели, которые видели Киркорова на "Евровидении-2022", рассказали, что долгое время певец стоял у входа, пока работники проверяли, есть ли его имя в списке приглашенных гостей. Имени Киркорова там не было. Так что фанат "Евровидения" смотрел конкурс с высокой трибуны сбоку, однако stories он записал у первого ряда, пишут росСМИ.

Вместе с тем, очевидцы сняли на видео, как Киркоров покупает мерч "Евровидение-2022" и стоит в очереди вместе с другими зрителями.

Отметим, делегации из России запрещено присутствовать на международном музыкальном конкурсе из-за враждебного вторжения российских военных в Украину. Соответствующий запрет будет действовать до тех пор, пока в РФ не изменится политический режим.

Напомним, первый полуфинал "Евровидения-2022" прошел вчера. По результатам голосования Украина прошла в финал. Как прошел первый полуфинал "Евровидения-2022" и яркие его номера, можете посмотреть в нашем материале.

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