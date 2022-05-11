Украина и Польша упростят прохождение груза на границе – Кубраков

Украина и Польша договорились об улучшении логистических возможностей на границе, что позволит ускорить поступление гуманитарных и других грузов в Украину.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины по итогам состоявшихся на украинско-польской границе переговоров главы Минифраструктуры Александра Кубракова с министром инфраструктуры и развития Польши Анджеем Адамчиком.

По словам Кубракова, обеим странам крайне необходимо избавиться от лишней бюрократии и других инфраструктурных преград, снижающих скорость и качество логистики.

«В условиях блокады украинских портов Польша стала стратегически важным партнером Украины в вопросе экспорта украинской агропромышленной продукции и перевозки необходимой военной и гуманитарной помощи из-за границы», - отметил он.

Министр отметил, что между сторонами уже достигнут ряд важных решений. В частности, обе стороны договорились о создании совместного предприятия для активизации железнодорожных перевозок, также упрощены правила автомобильных перевозок и наработаны решения по транспортировке в Украину топлива.

«Продолжаем также совместно работать над усилением транспортной изоляции россии и беларуси. У нас есть общее понимание того, что таким образом россия потеряет финансовые ресурсы для продолжения войны», – добавил Кубраков.

Также в Мининфраструктуре напомнили, что в начале мая министерства Украины и Польши достигли договоренности по отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива. Также достигнуто соглашение об увеличении объемов железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и на мировые рынки через Европу.

Как ранее отмечала первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко, Польша поможет существенно увеличить поставки топлива в Украину.

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