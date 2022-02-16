Найбільш популярні волоський горіх і фундук.
В Україні активно вирощують горіхи: площі садів становлять тисячі гектарів.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
Серед найбільш популярних культур - це волоський горіх і фундук, таку інформацію оприлюднили в Інституті садівництва.
У відомстві зазначають, що найближчі чотири роки Україна зможе зібрати до шести тисяч тонн фундука. Таким чином ми маємо всі шанси стати одними з лідерів із вирощування горіхів у світі.
Як повідомлялося, багато українських селекціонерів лимони вже давно не купують лимони, а вирощують у теплицях та навіть на підвіконнях. Лимони Володимир Болотін із Луцька вирощує понад десять років. Має шість сортів. Найароматніший – еврика. Достатньо лише потерти його листя. Листя можна засушувати і додавати в чай.
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