У Шостці після катання з гірки 19-річна дівчина потрапила до лікарні

У Шостці після катання з гірки 19-річна дівчина потрапила до лікарні

Дівчина влетіла у кущі.

У Сумській області після катання на гірці госпіталізували 19-річну дівчину.

Про це повідомляє "Шостка онлайн" з посиланням на розповідь очевидців.

У Шостці Сумської області під час спуску з гірки травмувалася 19-річна місцева жителька. Вона на швидкості влетіла в кущі.

Дівчину забрала швидка.

Після цього випадку місцеві вирубали злощасний кущ та сусідні з ним та закликали містян бути обережними під час катання.

Нагадаємо, що на гірськолижній трасі у Карпатах маленький киянин отримав травму хребта.

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