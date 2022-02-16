У Шостці після катання з гірки 19-річна дівчина потрапила до лікарні

Дівчина влетіла у кущі.
У Сумській області після катання на гірці госпіталізували 19-річну дівчину.
Про це повідомляє "Шостка онлайн" з посиланням на розповідь очевидців.
У Шостці Сумської області під час спуску з гірки травмувалася 19-річна місцева жителька. Вона на швидкості влетіла в кущі.
Дівчину забрала швидка.
Після цього випадку місцеві вирубали злощасний кущ та сусідні з ним та закликали містян бути обережними під час катання.
Нагадаємо, що на гірськолижній трасі у Карпатах маленький киянин отримав травму хребта.
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