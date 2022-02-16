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В Шостке после катания с горки 19-летняя девушка попала в больницу

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В Шостке после катания с горки 19-летняя девушка попала в больницу

pixabay.com

Девушка влетела в кусты.

В Сумской области после катания на горке госпитализировали 19-летнюю девушку.

Об этом сообщает "Шостка онлайн" со ссылкой на рассказ очевидцев.

В Шостке Сумской области при спуске с горки травмировалась 19-летняя местная жительница. Она на скорости влетела в кусты.

Девушку забрала скорая.

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После этого случаи местные вырубили злосчастный куст и соседние с ним и призвали горожан быть осторожными во время катания.

Напомним, что на горнолыжной трассе в Карпатах маленький киевлянин получил травму позвоночника.

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