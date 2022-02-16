500 тисяч доларів за 37 позашляховиків: на продаж виставили низку класичних Land Rover

Новий власник отримає цілий бізнес з реставрації авто.

Незвичайний лот з’явився на одному з онлайн-аукціонів США. Чоловік виставив на продаж цілу колекцію зі старих Land Rover.

37 машин та 2 здоровенних контейнери з запчастинами оцінили у 500 тисяч доларів (приблизно 14 мільйонів грн). Про це повідомляє видання Carscoops.

Власник збирав ці машини по всій території США для того, щоб розпочати свій бізнес з реставрації класичних авто. Йому потрібні були гроші, для того, щоб оплатити навчання у медичному коледжі, але зараз він вже здобув професію і автомобілі йому більше не потрібні.

Більшу частину автомобілів, займають так звані Range Rover Soft Dash – позашляховики середини 1990 років, які отримали рестайлінг. Головна їх відмінність у тому, що в салоні з’явився більш м’який пластик. Дві з них мають довгу базу, причому три машини - в ювілейної версії 25th Anniversary Edition. Автомобілі у різному стані, але всі вимагають тієї чи іншої уваги.

https://www.carscoops.com/

Також у цій купі автомобілів є ще різні варіанти Land Rover Defender, кілька Discovery, Freelander та один Range Rover 2008 року. Оскільки ці автомобілі бралися для реставрації, то більша їх частина не запускається, та є і такі, які приїхали на базу на “своїх чотирьох”.

З автомобілями майбутній власник отримає дуже багато запчастин. Їх така кількість, що без проблем можна зібрати кілька кастомних позашляховиків. Треба зазначити, що цінник за лот доволі непоганий, якщо врахувати кількість авто та запчастин.

Нагадаємо, що американські фахівці склали рейтинг найнадійніших автомобілів сучасності.