Наиболее популярны грецкий орех и фундук.
В Украине активно выращивают орехи: площадь садов составляет тысячи гектаров.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
Среди наиболее популярных культур – это грецкий орех и фундук, такую информацию обнародовали в Институте садоводства.
В ведомстве отмечают, что в ближайшие четыре года Украина сможет собрать до шести тысяч тонн фундука. Таким образом, мы имеем все шансы стать одними из лидеров по выращиванию орехов в мире.
Как сообщалось, многие украинские селекционеры лимоны уже давно не покупают лимоны, а выращивают в теплицах и даже на подоконниках. Лимоны Владимир Болотин из Луцка выращивает больше десяти лет. Имеет шесть сортов. Самый ароматный – еврика. Достаточно только потереть его листву. Листья можно засушивать и добавлять в чай.
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