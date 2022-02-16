Наиболее популярны грецкий орех и фундук.

В Украине активно выращивают орехи: площадь садов составляет тысячи гектаров.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Среди наиболее популярных культур – это грецкий орех и фундук, такую информацию обнародовали в Институте садоводства.

В ведомстве отмечают, что в ближайшие четыре года Украина сможет собрать до шести тысяч тонн фундука. Таким образом, мы имеем все шансы стать одними из лидеров по выращиванию орехов в мире.

Как сообщалось, многие украинские селекционеры лимоны уже давно не покупают лимоны, а выращивают в теплицах и даже на подоконниках. Лимоны Владимир Болотин из Луцка выращивает больше десяти лет. Имеет шесть сортов. Самый ароматный – еврика. Достаточно только потереть его листву. Листья можно засушивать и добавлять в чай.

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