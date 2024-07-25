- Дата публікації
-
- Категорія
- Корисні статті
- Кількість переглядів
- 49k
Схуднення та здорове харчування
Повʼязані теми
Публікації тегу
-
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 9553
Дієтологи назвали горіх номер один для схуднення: цікаві деталі
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Перші страви
- Кількість переглядів
- 2214
Ці супи не дадуть стати стрункими: які обрати натомість
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 8492
Що не можна їсти, якщо хочете схуднути в обличчі: дієтологи назвали найнебезпечніший продукт
-
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Корисні статті
- Кількість переглядів
- 5530
Що станеться з вашим організмом, якщо ви будете їсти лише фрукти протягом трьох днів
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Корисні статті
- Кількість переглядів
- 24k
Їж та худни: дієтологи назвали фрукти, які сприяють втраті ваги
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 5681
Що таке “тарілка здорового харчування” і чому це важливо — пояснення дієтологині
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 1563
Війна, стрес і їжа: дієтологиня пояснила, як змінилися харчові звички українців і як це вплинуло на цифру на вагах
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 8500
Свиняча вирізка і не тільки: список неочікуваних продуктів, які сприяють втраті жиру
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоровий спосіб життя
- Кількість переглядів
- 13k
Гарбуз - король осені: від яких проблем зі здоров'ям здатен врятувати цей овоч