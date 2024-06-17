Дієтологи назвали горіх номер один для схуднення: цікаві деталі

Якщо ви шукаєте ситний перекус для покращення здоров'я під час схуднення, вам варто звернути увагу на мигдаль.

Горіхи містять багато калорій і жирів, тож чи варто їх уникати, якщо ви намагаєтеся схуднути? На щастя, ні! Дослідження показали, що люди, які регулярно їдять горіхи, менше набирають вагу і знижують ризик ожиріння.

Про це пише Eating Well.

Дієтологиня Б'янка Тамбурелло каже: “Горіхи — чудова їжа для схуднення, тому що вони містять корисні жири, які підвищують ситість, а також білок і клітковину, які допомагають вам залишатися ситими. Також горіхи багаті на поживні речовини і містять велику кількість калорій на порцію, але це не привід уникати їх. Пам'ятайте про порції і намагайтеся з'їдати одну-дві на день”.

Усі горіхи є корисними продуктами, проте, коли справа доходить до схуднення, ми маємо зупинитися на мигдалі.

Користь мигдалю для схуднення

Якщо ви шукаєте ситний перекус для покращення здоров'я під час схуднення, вам варто звернути увагу на мигдаль. Він чудово підходить для схуднення з кількох причин.

Високий вміст клітковини

“Клітковина є важливою поживною речовиною в більшості дієт, особливо якщо врахувати, що середньостатистичний американець з'їдає лише половину рекомендованої добової норми, — говорить Саманта Маклеод, докторка медичних наук, дієтологиня. — Якщо ви намагаєтеся схуднути, клітковина може бути важливою, оскільки вона допомагає вам довше залишатися ситими і задоволеними”.

Протизапальні властивості мигдалю

Мигдаль містить багато протизапальних рослинних сполук, таких як флавоноїди, поліфеноли та проантоціанідини. Дослідження показали, що мигдаль, особливо його шкірка, може містити навіть більше антиоксидантів, ніж вважалося раніше.

Продукти з протизапальними властивостями, такі як мигдаль, допомагають підтримувати процес схуднення, оскільки дані свідчать, що надмірна вага може призвести до хронічного запалення або бути його причиною. Це збільшує ризик метаболічних захворювань, таких як діабет 2 типу та резистентність до інсуліну.

Дані також показують, що вживання мигдалю може допомогти збалансувати мікробіом, сприяючи зменшенню запалення. Маклеод також зазначає, що клітковина, яка міститься в горіхах, допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові, що також сприяє зменшенню надокучливого запалення.

Білок для підтримання мʼязової маси

Ваш організм постійно відновлює і підтримує кістки, м'язи, клітини і тканини, і для цього йому потрібен білок. Тамбурелло зазначає, що надмірне обмеження їжі, яке є поширеною помилкою під час схуднення, може призвести до того, що згодом ви будете їсти занадто багато. Їжа з високим вмістом білка сповільнює травлення, зберігаючи відчуття ситості.

Крім того, білок є ключовим фактором для підтримки м'язової маси. М'язова маса — це метаболічно активна тканина, яка допомагає збільшити основний обмін речовин (ООТ) — кількість калорій, необхідних організму для виконання основних функцій. Вища швидкість метаболізму призводить до спалювання більшої кількості калорій.

Інші горіхи для схуднення

Мигдаль — хороший вибір, якщо ви готові включити в свій раціон поживні та смачні продукти, які допоможуть вам схуднути, але будь-який горіх може допомогти вам у досягненні ваших цілей. Якщо ви любите інші горіхи більше, ніж мигдаль, сміливо міняйте їх місцями. Інші чудові варіанти — це:

Кешʼю: Кеш'ю вивчали не так багато, як інші горіхи, але існуючі дослідження показують, що вживання кеш'ю може допомогти вам підтримувати здоровий склад тіла. Учасники досліджень мали більше м'язової тканини і менше жирової маси, а також зменшили запалення в кровоносних судинах.

Волоські горіхи: Невелике, але важливе дослідження вивчало людей з ожирінням і те, як їхня центральна нервова система реагує на дієту, що включає волоські горіхи. Вони використовували функціональну магнітно-резонансну томографію (ФМРТ) і виявили, що вживання волоських горіхів може активувати ділянку мозку, яка контролює голод і потяг до їжі. Який висновок? Однією з переваг волоських горіхів для схуднення може бути кращий зв'язок з вашими сигналами голоду і насичення.

Фісташки: Ці маленькі зелені горішки також можуть підтримати вас на шляху до схуднення. Одне дослідження показало, що в учасників, які щодня їли фісташки, зменшився об'єм талії (пов'язаний з вісцеральним жиром) і покращився рівень кров'яного тиску. Група, яка їла фісташки, також мала вищий рівень антиоксидантів у плазмі крові, таких як лютеїн і бета-каротин.

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