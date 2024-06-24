Астрологічний прогноз на 24 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день – через властиву йому негативну енергетику не підходить для спілкування: велика ймовірність сварок та конфліктів, через які між близькими людьми надовго пробіжить чорна кішка.

Символ дня: Павук у центрі павутиння.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: блакитний.

Щасливе каміння дня: червоний онікс, зелений гранат.

За яку частину тіла відповідає: район сонячного сплетіння.

Хвороби дня: хвороба, яка почалася цього дня, буде млявоплинною, але тривалою, тому зволікати з її лікуванням не варто.

Харчування дня: небажано вживати молоко та хліб, виняток становлять лише кисломолочні продукти.

Стрижка дня: стригтися не лише можна, а й потрібно.

Дачні роботи дня: можна щеплювати та обрізати дерева, боротися з комахами та шкідниками.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди, які використовують силу вогню.

Сни дня: сни ночі можуть нести важливу інформацію, але тільки в тому разі, якщо вдасться правильно їх розшифрувати.

Табу дня: не варто спілкуватися з неадекватними людьми – це може призвести до серйозних неприємностей.

Цитата дня: «Хто багато говорить, той часто зазнає невдачі» (Дао-Цзи).

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