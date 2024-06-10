Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 11 червня?

Нинішній день бажано присвячувати благодійності – вона принесе добро не лише тим, на кого спрямована, а й самому благодійнику. У цей час також потрібно максимально дотримуватися моральних норм: нікого не ображати, не обговорювати і тим більше не засуджувати, не робити зауважень, не давати непроханих порад, пліткувати, поширювати чутки і плести інтриги.

Рак

Раки, які останнім часом зауважують, що їхні стосунки з коханою людиною залишають бажати кращого, зможуть їх налагодити, що для представників знака вкрай важливо: вони дуже цінують мир у сім'ї чи партнерстві. Щоправда, саме собою нічого не станеться – їм обов'язково потрібно, як кажуть у таких випадках психологи, поговорити про це: у процесі обговорення виявиться, що привід для усунення одне від одного був нікчемним.

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