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- Астрологія
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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не піклуються про інших
Егоїзм уже давно перейшов із категорії засуджуваної та осуджуваної поведінки до категорії зрозумілої та — навіть виправданої — манери поведінки.
Психологи вважають, що немає нічого поганого в тому, що людина насамперед дбає про себе, а вже потім — про всіх інших, але лише за умови, що вона повністю не відсторонюється від проблем інших — насамперед близьких — людей.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не піклуються про інших.
Близнята
Близнята не піклуються про інших, оскільки їм цілком вистачає самих себе. Як відомо, у представників цього знака одночасно «живуть» дві особистості, які перебувають у постійній конфронтації одна з одною. Сьогодні вони піклуються про одного, завтра — намагаються догодити іншому, і так — без кінця. Не дивно, що на інших у них не залишається ні сил, ні часу.
Лев
Леви приділяють дуже багато часу собі — можна сказати, що в цьому сенсі вони працюють за десятьох. Їм і справді потрібно дуже багато — як у моральному та фізичному, так і в матеріальному плані, що ж до оточення, то представники цього знака сприймають його, скоріше, як обслуговчий персонал, а не як об’єкт для власної турботи.
Стрілець
Стрільців цілком справедливо можна назвати найбайдужішим знаком зодіаку: вони не дбають про оточення не стільки через егоїзм чи байдужість, скільки через неуважність — їм навіть на думку не спадає, що комусь може знадобитися їхня опіка. Але якщо представників цього знака попросити про допомогу, вони відсунуть власні інтереси на другий план і охоче прийдуть на допомогу.
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