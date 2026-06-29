ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 29 червня

Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Змій

Змій / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає щоденний гороскоп.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на те, що сьогодні понеділок, не варто планувати важливі справи, краще зосередитися на тих, що були розпочаті раніше, а тепер їх потрібно довести до кінця.

Символ дня: змій-спокусник.

Стихія дня: метал.

Щасливий колір дня: багряний, червоний, бордовий.

Щасливі камені дня: переливчастий агат, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, є короткотривалими і мають легкий перебіг, але недооцінювати їх не можна — треба вчасно вживати заходів.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону м’ясо та гриби.

Стрижка дня: від стрижки слід відмовитися.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай — усе, що встигло дозріти до цього часу.

Магія та містика дня: можна вивчати духовну та езотеричну літературу — навіть у знайомих текстах вдасться знайти щось нове й актуальне.

Сни дня: сни цієї ночі часто бувають пророчими, важливо звернути увагу на їхній сюжет.

Табу дня: не можна ні з ким сваритися та конфліктувати.

Цитата дня: «Повторювати чужі слова — ще не означає зрозуміти їхній зміст» (Джалаледдін Румі).

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
102
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie