Як створити зелену оазу без перекопування у затіненому куточку саду / © Associated Press

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Садівник Іш Камран переконаний, навіть найтемнішу ділянку можна перетворити на розкішний зелений оазис із квітами, декоративним листям і навіть власним мініводоспадом. І для цього не доведеться перекопувати землю.

У світі ландшафтного дизайну дедалі популярнішою стає ідея працювати не проти особливостей ділянки, а разом із ними. Якщо певна частина саду перебуває у тіні більшу частину дня, це не проблема, а можливість створити особливий куточок із власним характером.

Саме такий підхід пропонує Іш. У своєму відео він показав, як буквально за короткий час перетворити похмурий та малопривабливий куточок саду на затишний простір, наповнений різноманітними відтінками зелені, декоративним листям, квітами та заспокійливим дзюрчанням води.

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Метод без перекопування

Основою перетворення стала технологія облаштування клумб без перекопування ґрунту. Для цього садівник використав звичайний картон як природний бар’єр проти бур’янів. Картон розкладають на поверхні землі, після чого зверху насипають шар ґрунту завтовшки приблизно 7–10 см.

Важливо рівномірно розподілити землю по всій площі майбутньої клумби. Такий метод дозволяє швидко створити новий квітник без важкої фізичної роботи та поступово покращує структуру ґрунту.

Рослини, які люблять тінь

Головний секрет успіху — правильно підібрані культури. Для свого затіненого саду Іш обрав рослини, які чудово почуваються без великої кількості сонячного світла. Серед них:

гейхери, які додають клумбі яскравих бордових, лаймових та пурпурових відтінків

хости з декоративним великим листям

папороті, які створюють відчуття природного лісового куточка

астильби з ефектними квітковими суцвіттями

фатсія — одна з найвиразніших декоративно-листяних рослин для тіні.

Садівник наголошує, навіть у затінених місцях можна вирощувати квіти. Саме астильби додають композиції кольору та вертикальних акцентів завдяки своїм пишним суцвіттям. Поєднання рослин із різними формами листя, висотою та відтінками створює багатошаровий ефект, який має цікавий вигляд протягом усього сезону.

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Особлива деталь

Ще на початку роботи Іш показав невелику місткість для води, саме вона стала основою майбутнього водного елемента. Після висаджування рослин садівник наповнив ємність водою та вирішив створити власний мініфонтан.

Для цього знадобилися:

сонячна панель

невелика помпа на сонячній енергії

стара трубка чт шланг

Конструкція виявилася напрочуд простою, але дуже ефектною. Варто лише під’єднати помпу до сонячної панелі і вода починає циркулювати та створює приємний звук дзюрчання.

Особливість цього лайфгаку полягає у тому, що сам фонтан розташований у затіненому куточку, а сонячну панель можна встановити там, де достатньо світла. Іш закріпив її на сонячному місці на даху. Завдяки цьому помпа працює протягом дня без додаткових витрат електроенергії. Такий підхід дозволяє поєднати затишну атмосферу водного саду з екологічністю та економією.

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Найцікавіше в подібних проєктах те, що вони не досягають піка краси одразу після завершення робіт. З кожним сезоном рослини розростатимуться, клумба ставатиме густішою, а палітра кольорів насиченішою. Великі листки хост і фатсії створять об’єм, папороті додадуть природності, а гейхери та астильби забезпечать декоративність навіть у найтемніших куточках саду, а водний елемент наповнить простір живим звуком і створить атмосферу справжнього відпочинку на природі.

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