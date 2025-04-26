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Вперше одягла чорну шаль у Ватикані: королева Йорданії Ранія на прощанні з Папою Франциском
Раніше вона не одягала чорну мантилью чи шаль, як інші перші леді та королеви.
Королева Йорданії Ранія та її чоловік король Йорданії Абдалла II з’явилися серед тих, кому випала честь попрощатися з Папою Франциском. Королівське подружжя було одягнене у темні жалобні вбрання, коли їх сфотографували на площі Святого Петра.
Ранія обрала чорний костюм, який включав короткий жакет на блискавці та сукню. Також вона зібрала волосся в елегантну зачіску, на її обличчі був ніжний макіяж, а також вона носила сонцезахисні окуляри.
Привернуло також увагу і те, що вперше у Ватикані Її Величність з’явилася у чорній хустці на голові. Раніше Ранія під час зустрічі з Папою одягала хоч і чорні сукні, як і належить за протоколом, але завжди на її голові була біла шаль. Такий її вибір аксесуару іноді критикувався, оскільки біле біля Папи дозволяється носити лише семи жінкам у світі, до яких Ранія не входить. Однак ці правила з 80-х років вже не є обов’язковими.
Нижче ви можете подивитися архівні фото, на яких Ранія в білій шалі на голові.