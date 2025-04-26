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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Вперше одягла чорну шаль у Ватикані: королева Йорданії Ранія на прощанні з Папою Франциском

Раніше вона не одягала чорну мантилью чи шаль, як інші перші леді та королеви.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Йорданії Ранія та король Йорданії Абдалла II

Королева Йорданії Ранія та король Йорданії Абдалла II / © Getty Images

Королева Йорданії Ранія та її чоловік король Йорданії Абдалла II з’явилися серед тих, кому випала честь попрощатися з Папою Франциском. Королівське подружжя було одягнене у темні жалобні вбрання, коли їх сфотографували на площі Святого Петра.

Ранія обрала чорний костюм, який включав короткий жакет на блискавці та сукню. Також вона зібрала волосся в елегантну зачіску, на її обличчі був ніжний макіяж, а також вона носила сонцезахисні окуляри.

Королева Йорданії Ранія та її чоловік король Йорданії Абдалла II / © Getty Images

Королева Йорданії Ранія та її чоловік король Йорданії Абдалла II / © Getty Images

Привернуло також увагу і те, що вперше у Ватикані Її Величність з’явилася у чорній хустці на голові. Раніше Ранія під час зустрічі з Папою одягала хоч і чорні сукні, як і належить за протоколом, але завжди на її голові була біла шаль. Такий її вибір аксесуару іноді критикувався, оскільки біле біля Папи дозволяється носити лише семи жінкам у світі, до яких Ранія не входить. Однак ці правила з 80-х років вже не є обов’язковими.

Нижче ви можете подивитися архівні фото, на яких Ранія в білій шалі на голові.

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

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