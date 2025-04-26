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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Вибрала незвичайну сукню: герцогиня Люксембурга виділилася через вбрання на прощанні з Папою

Представниці інших королівських сімей, а також перші леді відмовили від прозорих елементів у вбраннях. Але герцогиня обрала сукню із шифону.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Великий герцог Люксембурга Анрі та велика герцогиня Марія Тереза

Великий герцог Люксембурга Анрі та велика герцогиня Марія Тереза / © Associated Press

Папа Франциск — перший латиноамериканський понтифік і лідер близько 1,4 мільярда католиків — помер у віці 88 років 21 квітня, у Великодній понеділок. 26 квітня на площі Святого Петра у Ватикані відбулася жалобна церемонія, на якій зібралося близько 200 тисяч людей, аби вшанувати його пам’ять. Серед почесних гостей меси були глави держав та монархи.

Попрощатися з Папою прийшли також великий герцог Люксембурга Анрі та його дружина велика герцогиня Марія Тереза. Пару сфотографували, коли вони йшли, тримавшись за руки до своїх місць.

Великий герцог Люксембурга Анрі і велика герцогиня Марія Тереза / © Associated Press

Великий герцог Люксембурга Анрі і велика герцогиня Марія Тереза / © Associated Press

Герцог і герцогиня були в жалобному вбранні. Марія Тереза обрала довгу сукню із шифону, яка мала напівпрозорі рукави і мала дуже стильний вигляд. Сукню вона носила у поєднанні з широким поясом, туфлями на невеликих золотих підборах та сережками з перлинами-краплями. Мантілью вона зняла з голови і просто несла в руці.

Великий герцог Люксембурга Анрі і велика герцогиня Марія Тереза / © Associated Press

Великий герцог Люксембурга Анрі і велика герцогиня Марія Тереза / © Associated Press

Нагадаємо, що герцогиня одна із лише семи жінок у світі, яким дозволено під час аудієнції у Папи Римського носити білий колір. Цим привілеєм вона неодноразово користувалася, коли зустрічалася з понтифіком. Нижче ви можете подивитися, на її образ на приватній аудієнції.

Великий герцог Люксембурга Анрі і велика герцогиня Марія Тереза / © Associated Press

Великий герцог Люксембурга Анрі і велика герцогиня Марія Тереза / © Associated Press

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