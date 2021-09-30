Cargo Dragon прилетить з МКС: що він привезе на Землю

Зараз він є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю.
Космічний корабель Cargo Dragon американської компанії SpaceX повинен розстикуватися з Міжнародною космічною станцією і приводнився в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.
Про це інформує NASA.
Cargo Dragon доставить на Землю понад 2,4 тонни вантажу, в тому числі результати наукових експериментів, проведених на МКС.
Зараз він є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю.
Корабель Cargo Dragon пробув в складі МКС місяць. Він був виведений на орбіту 29 серпня ракетою-носієм Falcon 9 компанії SpaceX, яка стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Через день, 30 серпня він успішно зістикувався з МКС, доставивши на станцію понад три тонни продовольства, а також обладнання і матеріалів для проведення наукових експериментів екіпажем станції.
Це вже 23-й політ вантажного космічного корабля багаторазового використання SpaceX до МКС.
Нагадаємо, що NASA спільно з SpaceX відправила на Міжнародну космічну станцію кальмарів, які світяться в темряві, і мікроскопічних безхребетних тихоходок.
А 22 травня компанія Virgin Galactic успішно здійснила чергове випробування пілотованого шаттла VSS Unity, який досяг космосу і повернувся на Землю.