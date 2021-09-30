Опинився на полиці: альбом Девіда Бові вийде через 20 років після запису

Бові розраховував максимально швидко записати альбом, але звукозаписна студія була проти.
Альбом культового британського співака Девіда Бові з'явиться в січні 2022 року.
Про це інформує BBC.
Нагадаємо, що Бові помер від раку в 2016 році у віці 69 років.
Альбом Toy ( "Іграшка" — ред.) був записаний ще в 2001 році. Він включатиме як невідомий матеріал, так і переосмислення пісні британського виконавця.
Співак розраховував максимально швидко записати альбом, але звукозаписна студія Virgin була проти. У підсумку матеріали для альбому виявилися на полиці і їх випустять тільки через 20 років.
А в листопаді буде видано бокс-сет David Bowie 5: Brilliant Adventure.
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