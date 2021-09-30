Оказался на полке: альбом Дэвида Боуи выйдет спустя 20 лет после записи

Оказался на полке: альбом Дэвида Боуи выйдет спустя 20 лет после записи

Боуи рассчитывал максимально быстро записать альбом, но звукозаписывающая студия была против.

Альбом культового британского певца Дэвида Боуи появится в январе 2022 года.

Об этом информирует BBC.

Напомним, что Боуи скончался от рака в 2016 году в возрасте 69 лет.

Альбом Toy ("Игрушка" - ред) был записан еще в 2001 году. Он будет включать как неизвестный материал, так и переосмысленные песни британского исполнителя.

Певец рассчитывал максимально быстро записать альбом, но звукозаписывающая студия Virgin была против. В итоге материалы для альбома оказались на полке и их выпустят только спустя 20 лет.

А в ноябре будет издан бокс-сет David Bowie 5: Brilliant Adventure.

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