Оказался на полке: альбом Дэвида Боуи выйдет спустя 20 лет после записи

Боуи рассчитывал максимально быстро записать альбом, но звукозаписывающая студия была против.
Альбом культового британского певца Дэвида Боуи появится в январе 2022 года.
Об этом информирует BBC.
Напомним, что Боуи скончался от рака в 2016 году в возрасте 69 лет.
Альбом Toy ("Игрушка" - ред) был записан еще в 2001 году. Он будет включать как неизвестный материал, так и переосмысленные песни британского исполнителя.
Певец рассчитывал максимально быстро записать альбом, но звукозаписывающая студия Virgin была против. В итоге материалы для альбома оказались на полке и их выпустят только спустя 20 лет.
А в ноябре будет издан бокс-сет David Bowie 5: Brilliant Adventure.
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