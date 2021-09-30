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Cargo Dragon прилетит с МКС: что он привезет на Землю

Cargo Dragon прилетит с МКС: что он привезет на Землю

NASA

Сейчас он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX должен расстыковаться с Международной космической станцией и приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Об этом информирует NASA.

Cargo Dragon доставит на Землю более 2,4 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведённых на МКС.

Сейчас он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц. Он был выведен на орбиту 29 августа ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Через день, 30 августа он успешно состыковался с МКС, доставив на станцию более трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения научных экспериментов экипажем станции.

Это уже 23-й полет грузового космического корабля многоразового использования SpaceX к МКС. 

Напомним, что NASA совместно с SpaceX отправила на Международную космическую станцию кальмаров, которые светятся в темноте, и микроскопических беспозвоночных тихоходок.

А 22 мая компания Virgin Galactic успешно осуществила очередное испытание пилотируемого шаттла VSS Unity, который достиг космоса и вернулся на Землю.

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