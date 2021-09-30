Cargo Dragon прилетит с МКС: что он привезет на Землю

Сейчас он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.
Космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX должен расстыковаться с Международной космической станцией и приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды.
Об этом информирует NASA.
Cargo Dragon доставит на Землю более 2,4 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведённых на МКС.
Сейчас он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.
Корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц. Он был выведен на орбиту 29 августа ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Через день, 30 августа он успешно состыковался с МКС, доставив на станцию более трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения научных экспериментов экипажем станции.
Это уже 23-й полет грузового космического корабля многоразового использования SpaceX к МКС.
Напомним, что NASA совместно с SpaceX отправила на Международную космическую станцию кальмаров, которые светятся в темноте, и микроскопических беспозвоночных тихоходок.
А 22 мая компания Virgin Galactic успешно осуществила очередное испытание пилотируемого шаттла VSS Unity, который достиг космоса и вернулся на Землю.