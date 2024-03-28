Ігрові ноутбуки — хіти весни від ROG

Republic of Gamers (ROG) — відомий бренд тайванської компанії ASUS. Під цим брендом випускається високоякісне обладнання для геймерів. Ноутбуки високопотужні і зі стильним дизайном.

Одним із таким ноутбуків є ROG, які чудово підходять як для ігор, так і для роботи.

ROG Zephyrus G16 (2024) — ігровий ноутбук з OLED-дисплеєм

Ультратонкий 16-дюймовий ноутбук ROG Zephyrus G16 (2024) GU605 важить менше двох кілограмів. Він виконаний в алюмінієвому корпусі у максимальній конфігурації оснащений новітнім процесором Intel Core Ultra 9 185H з вбудованим нейронним процесором (NPU) для прискорення роботи штучного інтелекту. Завдяки апаратним засобам ШІ-прискорення такі завдання, як відеомонтаж і 3D-рендеринг, виконується більш ніж удвічі швидше, ніж раніше, споживаючи при цьому менше енергії для заощадження заряду акумулятора.

Процесор від Intel працює разом із відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4090. Це гарантує неймовірну продуктивність у сучасних іграх і програмах для творчості, а також швидкісна оперативна пам’ять LPDDR5X обсягом до 32 гігабайт і до двох SSD місткістю до 4 ТБ.

Ноутбук йде із фірмовою системою охолодження ROG Intelligent Cooling, особливістю якої є рідкий метал у ролі термоінтерфейсу на процесорі, а також випарна камера й до трьох вентиляторів охолодження, залежно від конфігурації, які не дадуть «машині» перегрітися.

З такою апаратною платформою ROG Zephyrus G16 (2024) без проблем впорається з будь-якими сучасними іграми. Крім того, це ідеальний вибір для тих, хто шукає потужний мобільний інструмент для розробки програмного забезпечення, 3D-моделювання та інших ресурсомістких завдань.

16-дюймовий OLED-дисплей ROG Nebula з роздільною здатністю 2,5K, частотою оновлення 240 Гц, часом відгуку 0,2 мс і підтримкою технології G-SYNC, відтворює неймовірно чітке й контрастне зображення.

Завдяки 100% покриттю колірного простору DCI-P3 і точності відтворення кольорів (Delta E) менше ніж 1, цей дисплей також чудово підходить для професійних дизайнерів і фотографів.

При цьому Zephyrus G16 залишається легким і тонким пристроєм: товщина - 1,49 см і вага - 1,85 кг. Акумулятору високої ємності (90 Вт·год) і підтримці заряджання через порт USB-C, він гарантує тривалий час автономної роботи й зручність у мобільних умовах.

ROG Strix SCAR 18 (2024)

ROG Strix SCAR 18 — перший 18-дюймовий ноутбук бренду ROG з дисплеєм Mini LED з більше ніж 2000 зонами затемнення і піковою яскравістю 1100 кд/м2. Цей флагман ігрових ноутбуків має 24-ядерний 32-потоковий процесор Intel Core i9-14900HX, відеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090, до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і пара твердотільних накопичувачів PCIe Gen4 x4 обсягом до 4 ГБ у конфігурації RAID 0.

За охолодження таких потужних компонентів відповідає новітня система охолодження з трьома вентиляторами і рідким металом Conductonaut Extreme на центральному й графічному процесорах. Це не лише дозволяє ноутбуку працювати швидше, але й забезпечує його стабільно високу продуктивність на довгі роки.

18-дюймова панель ROG Nebula HDR має роздільну здатність 2,5K, частоту оновлення 240 Гц і час відгуку менше ніж 3 мс (GTG), забезпечуючи виняткову якість зображення. Цей великий екран зі співвідношенням сторін 16:10 і 100% охопленням колірного простору DCI-P3 відмінно підходить і для ігор, і для роботи з графікою, адже гарантує, що будь-який контент виглядатиме саме так, як задумав його автор.

Чудовий ігровий звук забезпечує високоякісна аудіосистема Dolby Atmos з чотирма динаміками. Ноутбуки оснащені адаптованою для ігор клавіатурою, інтерфейсом Thunderbolt 4, мережевим портом 2,5 Гбіт/с, модулем Wi-Fi 6E й акумулятором ємністю 90 Вт·год із можливістю заряджання через USB-C з потужністю до 100 Вт.

Завдяки сучасним технічним характеристикам та відмінній ергономіці ноутбуки ROG - це ідеальний вибір для користувачів, які шукають потужний комп’ютер для ігор і роботи над ресурсомісткими проєктами.

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