Київстар забезпечив зв'язком 4G понад 90% українців

За широтою покриття зв‘язком 4G лідирують Київська, Житомирська та Дніпропетровська області – на рівні 93-94%.

Один з найбільших українських мобільних операторів "Київстар" уже забезпечив швидкісним мобільним зв'язком четвертого покоління понад 90% населення України.

Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров під час пресконференції в Києві.

"Наша мета - побудувати найшвидшу та найбільшу 4G-мережу в Україні. Ми йдемо з великим випередженням графіків, з великим випередженням конкурентів. На даний момент ми забезпечили покриття 4G-мережі серед 90% населення України. Це наше ліцензійне забов‘язання, яке ми мали виконати лише наступного року, але ми дуже швидко інвестуємо, дуже швидко будуємо і виконуємо усе, що пообіцяли", - зазначив Комаров.

За його словами, інвестиції компанії, в першу чергу, направлені на те, щоб українці, незалежно від місця їхнього постійного чи тимчасового проживання, могли отримувати якісні телекомунікаційні послуги.

"Ми інвестуємо в інфраструктуру для того, щоб люди отримували новітні послуги цифрового мобільного зв‘язку. Для того, щоб, незважаючи на проживання у місті чи в селі, вони могли навчатися, розважатися, працювати онлайн. І з нашої точки зору, саме це є дуже великим каталізатором розбудови держави" , - підкреслив Комаров.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2020 року українські мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell отримали ліцензії на ресурс на радіочастотах 900 МГц, необхідний для запуску високошвидкісного Інтернет-зв'язку 4G на всій території України. На сьогодні оператори надають послуги 4G-зв'язку також на частотах 1800 МГц і 2600 МГц.

Компанія "Київстар", заснована в 1994 році, надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку та широкосмугового доступу до інтернету. Акціонером "Київстару" є холдинг VEON, що базується в Нідерландах. Компанія VEON працює на ринках СНД, Європи, Азії, Африки, а її акції знаходяться у вільному обігу на біржі NASDAQ (Нью-Йорк) і Euronext (Амстердам).