Арабіка чи робуста: яка різниця, який сорт кави смачніший, який корисніший

Як стверджують фахівці, арабіка і робуста є найпопулярнішими видами кави у світі. Є також і інші види кави, але їх частка порівняно з арабікою та робустою дуже мала.

Кава арабіка і робуста - різниця

По-перше, зерна арабіки та робусти відрізняються ззовні — арабіка має більш овальну форму, робуста ж зазвичай дрібна та кругла.

Властивості та ціна на ці сорти кави багато в чому визначаються умовами їх вирощування. Все, що потрібно для вирощування робусти – це теплий клімат. Росте вона і на рівнині, і на невеликих висотах Цей сорт кави невибагливий, витривалий, стійкий до погодних умов. Для вирощування арабіки потрібна височина – не менше 900 м над рівнем моря. Вона росте в субтропічному кліматі, урожай залежить від складу ґрунту, вологості, кліматичних умов. Коли ростуть ягоди арабіки їх потрібно ретельно оберігати від комах і хвороб. Через те, що робусту вирощувати набагато простіше, ніж арабіку, вона є дешевшим та доступнішим сортом кави.

Яка кава смачніша — арабіка чи робуста

За діапазоном смаків арабіка виграє. Як вважають фахівці, арабіка є і смачнішою — в ній проявляються квіткові, фруктові, деревні, горіхові та багато інших смаків. Смак робусти порівняно з арабікою простіший та грубший, вона гіркувата з характерними землистими нотками. Але річ у тому, що багатьом людям подобається якраз ця гіркота робусти, а кислинка та інші смаки арабіки часто сприймаються не всіма, здаються незвичною та дивною.

Арабіка чи робуста — яка кава міцніша та корисніша

Робуста міцніша за арабіку — кофеїну у неї приблизно вдвічі більше. Але це не завжди корисно для організму, річ у тому, що передозування кофеїну вводить організм у стан стресу. Через це слідом за бадьорістю наступає втома, виникає почуття виснаженості та сонливості. В арабіці кофеїну достатньо для того, щоб підбадьорити організм, водночас не нашкодити. У малих доза кофеїн стимулює вироблення серотоніну (гормону щастя), покращуючи продуктивність та самопочуття.

Що дорожче — арабіка чи робуста

Як уже зазначалося, робуста дешевше за арабіку, і для багатьох саме ціна визначає вибір напою. Кавові гурмани попри високу ціну арабіки, віддають їй перевагу, щоб відчути різноманітність смаку.

Робуста чи арабіка — так яку каву вибрати

Що пити, арабіку чи робусту, кожен вирішує сам, кожний вид кави має свої переваги. Для когось важлива ціна, хтось вибирає каву на смак, за кількістю кофеїну тощо. Компромісним варіантом можна вважати купаж цих двох сортів. В купажі змішують арабіку та робусту. Відсоток співвідношення змісту зерна сортів кави в кожному купажі відрізняється від інших. Внаслідок цього кавові напої і відрізняються смаками. Робусту, як добавку, використовують для зниження ціни. Але при цьому збільшується зміст кофеїну та утворюється міцна стійка пінка. Найбільш популярний варіант купажу — це 80% арабіки та 20% робусти.

Змішані типи кавових напоїв користуються найбільшою популярністю у любителів кави. Зерна арабіки та робусти вигідно доповнюють один одного за смаковими якостями та ароматом.

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