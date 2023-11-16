Арабика или робуста: какая разница, какой сорт кофе вкуснее, какой полезнее

Как утверждают специалисты, арабика и робуста являются самыми популярными видами кофе в мире. Есть также и другие виды кофе, но их доля по сравнению с арабикой и робустой очень мала.

Кофе арабика и робустая - какая разница

Во-первых, зерна арабики и робусты отличаются снаружи — арабика имеет более овальную форму, робуста обычно мелкая и круглая.

Свойства и цены на эти сорта кофе во многом определяются условиями их выращивания. Все, что нужно для выращивания робусты – это теплый климат. Растет она и на равнине, и на небольших высотах. Этот сорт кофе неприхотлив, вынослив, устойчив к погодным условиям. Для выращивания арабики требуется возвышенность – не менее 900 м над уровнем моря. Она произрастает в субтропическом климате, урожай зависит от состава почвы, влажности, климатических условий. Когда растут ягоды арабики их нужно тщательно оберегать от насекомых и болезней. Поєтому, из-за того, что робусту выращивать намного проще, чем арабику, она более дешевый и доступный сорт кофе.

Какой кофе вкуснее — арабика или робуста

По диапазону вкусов арабика выигрывает. Как считают специалисты, арабика и вкуснее — в ней проявляются цветочные, фруктовые, деревянные, ореховые и многие другие вкусы. Вкус робусты по сравнению с арабикой проще и грубее, она горьковата с характерными землистыми нотками. Но дело в том, что многим людям нравится эта горечь робусты, а кислинка и другие вкусы арабики часто воспринимаются не всеми, кажутся необычными и странными.

Арабика или робуста — какой кофе крепче и полезнее

Робуста крепче арабики — кофеина у нее примерно вдвое больше. Но это не всегда полезно для организма, дело в том, что передозировка кофеина вводит организм в состояние стресса. Поэтому следом за бодростью наступает усталость, возникает чувство истощенности и сонливости. В арабике кофеина достаточно для того, чтобы подбодрить организм, но одновременно и не навредить. В малых дозах кофеин стимулирует выработку серотонина (гормона счастья), улучшая производительность и самочувствие.

Что дороже — арабика или робуста

Как уже отмечалось, робуста дешевле арабики, и для многих именно цена определяет выбор напитка. Кофейные гурманы, несмотря на высокую цену арабики, предпочитают ее, чтобы чувствовать разнообразие вкуса.

Робуста или арабика — так какой кофе выбрать

Что пить, арабику или робусту, каждый решает сам, каждый вид кофе имеет свои преимущества. Для кого-то важна цена, кто-то выбирает кофе по вкусу, по количеству кофеина и тому подобное. Компромиссным вариантом можно считать купаж этих двух сортов. В купаже смешивают арабику и робусту. Процент соотношения содержания зерна вида кофе в каждом купаже отличается от других. В результате кофейные напитки и отличаются вкусами. Робусту, как добавку, используют для понижения цены. Но при этом увеличивается содержание кофеина и образуется крепкая стойкая пенка. Наиболее популярный вариант купажа – это 80% арабики и 20% робусты.

Смешанные типы кофейных напитков пользуются наибольшей популярностью у любителей кофе. Зерна арабики и робусты выгодно дополняют друг друга по вкусовым качествам и аромату.

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