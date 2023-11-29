На стилі взимку: які аксесуари будуть модними в сезоні 2023-2024 року

Взимку дуже важливо подумати не лише про теплий верхній одяг, але й підібрати до нього модні аксесуари, які будуть додатково зігрівати.

Зібрали для вас п'ять теплих та стильних аксесуарів, які ідеально доповнять ваш зимовий образ.

Мітенки

Мітенки / Фото: pixabay.com

Створюючи теплий зимовий образ важливо пам'ятати про руки. Цього сезону в моду знову повернулися мітенки — особливі рукавички без пальців. Краще придивитися до трикотажних варіантів, які імітують довгі рукави светра. Їх, до речі, можна зробити милим доповненням образу, не знімаючи в приміщенні, якщо температура не надто висока.

Мітенки будуть ідеально дивитися з водолазками та в'язаними светрами. Серед верхнього одягу найкраще обирати пуховики.

Шкіряні рукавички

Шкіряні рукавички / Фото: pixabay.com

Такий варіант завжди у пошані, адже він вважається незмінною класикою. Шкіряні рукавички будуть чудово доповнювати екошубку, пальто, утеплений тренч.

Якщо це натуральний матеріал, можете брати сміливо будь-яку модель, а ось зі штучною шкірою потрібно бути обережними. Уважно вивчіть склад, адже екошкіра часто дубіє від низьких температур.

Рукавиці

Рукавиці / Фото: pixabay.com

Найтепліший і найзатишніший варіант на зиму, який знову з'явився в модних трендах. Придивіться цього сезону до об'ємних моделей з трикотажу або в'язаних рукавиць.

Носити їх можна з дублянкою, екошубою, пуховиком. Матеріал аксесуара краще обирати в залежності саме від варіанта верхнього одягу.

Широкий шарф

Широкий шарф / Фото: pixabay.com

Шию також слід утеплювати. Тим більше, що взимку 2023-2024 року цей аксесуар стане одним з найпопулярніших. Придивіться до широких і довгих варіантів.

Забарвлення не так важливо. Ви можете вибирати як яскравий принт, так і більш ніжні базові відтінки. Тут все залежить від ваших індивідуальних побажань і верхнього одягу.

Манішка

Манішка / Фото: Фото з відкритих джерел

Якщо вам не подобається нагромадження одягу, можете утеплити шию і без шарфа. Варто придивитися до манішок, які можна знімати разом з верхнім одягом, коли ви входите до приміщення.

Манішки чудові тим, що їх можна сміливо інтегрувати в повсякденний образ. Головне обирати варіанти з натуральної вовни чи сучасного утеплювача. І не забувайте про високий комір.

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