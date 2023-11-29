На стилі взимку: які аксесуари будуть модними в сезоні 2023-2024 року

Взимку дуже важливо подумати не лише про теплий верхній одяг, але й підібрати до нього модні аксесуари, які будуть додатково зігрівати.
Зібрали для вас п'ять теплих та стильних аксесуарів, які ідеально доповнять ваш зимовий образ.
Мітенки
Створюючи теплий зимовий образ важливо пам'ятати про руки. Цього сезону в моду знову повернулися мітенки — особливі рукавички без пальців. Краще придивитися до трикотажних варіантів, які імітують довгі рукави светра. Їх, до речі, можна зробити милим доповненням образу, не знімаючи в приміщенні, якщо температура не надто висока.
Мітенки будуть ідеально дивитися з водолазками та в'язаними светрами. Серед верхнього одягу найкраще обирати пуховики.
Шкіряні рукавички
Такий варіант завжди у пошані, адже він вважається незмінною класикою. Шкіряні рукавички будуть чудово доповнювати екошубку, пальто, утеплений тренч.
Якщо це натуральний матеріал, можете брати сміливо будь-яку модель, а ось зі штучною шкірою потрібно бути обережними. Уважно вивчіть склад, адже екошкіра часто дубіє від низьких температур.
Рукавиці
Найтепліший і найзатишніший варіант на зиму, який знову з'явився в модних трендах. Придивіться цього сезону до об'ємних моделей з трикотажу або в'язаних рукавиць.
Носити їх можна з дублянкою, екошубою, пуховиком. Матеріал аксесуара краще обирати в залежності саме від варіанта верхнього одягу.
Широкий шарф
Шию також слід утеплювати. Тим більше, що взимку 2023-2024 року цей аксесуар стане одним з найпопулярніших. Придивіться до широких і довгих варіантів.
Забарвлення не так важливо. Ви можете вибирати як яскравий принт, так і більш ніжні базові відтінки. Тут все залежить від ваших індивідуальних побажань і верхнього одягу.
Манішка
Якщо вам не подобається нагромадження одягу, можете утеплити шию і без шарфа. Варто придивитися до манішок, які можна знімати разом з верхнім одягом, коли ви входите до приміщення.
Манішки чудові тим, що їх можна сміливо інтегрувати в повсякденний образ. Головне обирати варіанти з натуральної вовни чи сучасного утеплювача. І не забувайте про високий комір.
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